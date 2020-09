ఎంఎంటిఎస్ రైళ్లనూ పట్టాలెక్కించండి

భాగ్యనగర్ వాసుల వినతి.. త్వరలో సర్వీసులు ప్రారంభమయ్యే ఛాన్స్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సెప్టెంబర్ 7 నుంచి పరుగులు పెడుతున్న నేపథ్యంలో.. ఐదు నెలలుగా షెడ్లకే పరిమితమైన ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లను పట్టాలెక్కించాలని భాగ్యనగర్ వాసులు వేడుకుంటున్నారు. ప్రైవేటు వాహనాల్లో ప్రయాణించాలంటే ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవ హారమవ్వడంతో ఎంఎంటిఎస్ రైళ్లు నడిపితే ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కలుగుతుందని భాగ్యనగర్ వాసులు భావిస్తున్నారు. సహజంగానే హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రారంభమవుతుందంటే ఎంఎంటిఎస్ రైళ్లు కూడా ప్రారంభానికి నోచుకుంటుందని ఎంఎంటిఎస్ ప్రయాణీకులు ఆసక్తిని కనబ రుస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 7 నుంచే ఎంఎంటిఎస్ రైళ్లను ప్రారంభించాలని ప్రయాణీకులు ముక్తకంఠంతో కోరుతున్నారు.

భాగ్యనగర్ వాసుల కోసం అత్యంత తక్కువ ధరలో రవాణా వ్యవస్థ కల్పించేందుకు మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సిస్టం(ఎంఎంటిఎస్)నున ప్రవేశపెట్టారు. ఎంఎంటిఎస్ అందుబాటులోకి వచ్చి దాదాపు 16 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ప్రారంభించిన నాటి నుంచి ఐదు నెలల పాటు రైళ్లు షెడ్డులకే పరిమితం కావడం ఇదే తొలిసారిఅని రైల్వే అధికారులే చెబుతున్నారు. 9 ఆగస్టు, 2003లో ఎంఎంటిఎస్ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు సికింద్రాబాద్‌లింగంపల్లి, హైదరాబాద్‌లింగంపల్లి రూట్లలో ఈ రైళ్లు పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్‌ఫలక్‌నుమా రూట్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఎంఎంటిఎస్‌లో టికెట్ ధర రూ.5 మాత్రమే. ఎక్కువ ధర కేవలం రూ.10 మాత్రమే. ఆ తర్వాత తెల్లాపూర్‌రామచంద్రాపురం రూట్ అందుబాటులోకి వచ్చాక రూ.15కు పెంచారు.

ఎంఎంటిఎస్‌లో ఇదే అతి ఎక్కువ ధర అని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. గడిచిన 17 ఏల్లలో ఎంఎటిఎస్ రైళ్లలో అనేక మార్పులొచ్చాయి. 2003లో 48 సర్వీసులతో ప్రారంభమైంది. అప్పట్లో ఎంఎంటిఎస్ రైళ్లకు ఆరు కోచ్‌లు మాత్రమే ఉండేవి. 13 వేల మంది ప్రయాణీకులు తొలుత ఈ సేవలు వినియోగించుకున్నారు. ప్రస్తుతం 121 సర్వీసులతో 9 కోచ్‌లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రతి నిత్యం 1,65,000 మంది ప్రయాణీకులు ఎంఎంటిఎస్ రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎంఎంటిఎస్ 29 స్టేషన్లలో 50 కి.మీల పరిధిలో విస్తరించింది. తెల్లాపూర్‌రామచంద్రాపురం పరిధిలో మరో 6 కి.మీల దూరం కూడా ప్రస్తుతం అందుబాటులోకి వచ్చిది. ఎంఎంటిఎస్ ఫేజ్2లో భాగంగా దీనిని అభివృద్ధి చేశారు. మరో మూడు స్టేషన్లు అదనంగా చేరాయి. ఆ రూట్‌లో 9 జూన్ 2019 నుంచి ఎంఎంటిఎస్ రైళ్లు పరుగులు పెడుతున్నాయి.

ఒకప్పుడు కేవలం 48 సర్వీసులతో ప్రారంభమైన ఎంఎంటీఎస్ ఇప్పుడు 121 సర్వీసులను తిప్పే స్థాయికి ఎగబాకింది. 13 వేలతో ప్రారంభమైన ప్రయాణికుల సంఖ్య ప్రస్తుతం 1.65 లక్షల మందికి చేరుకుంది. ఎంఎంటిఎస్ రైళ్లు కేవలం షెడ్డులకు పరిమితం కావడం వల్ల వాటిని నిత్యం సర్వీసింగ్ చేస్తున్నామని టెక్నికల్ ఇంజీనీర్లు అంటున్నారు. నిత్యం వాటిని సాంకేతిక పర్యవేక్షణ చేస్తున్నామంటున్నారు. అయిల్ మార్పిడి, గ్రీజ్ చేయడం, చిన్న చిన్న రిపేర్లు చేయడం, ఇంజిన్ ఆన్‌లో ఉంచడం వంటివి చేస్తున్నామని వివరించారు. త్వరలోనే ఎఎంటిఎస్ ప్రయాణాలకు అనుమతి రానుందని ఆశాభావాన్ని అధికారులు వ్యక్తపరుస్తున్నారు. దీంతో భాగ్యనగర్ వాసుల ప్రయాణ కష్టాలు త్వరలో తీరే అవకాశం ఉందన్నమాట.

