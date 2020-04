అమరావతి: దేశంలో కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, టిడిపి అధినేత చంద్రబాబునాయుడు జర్నలిస్టులకు కొన్ని సూచనలు చేస్తూ ఫోటోలను పోస్టు చేశారు. ముంబైలో 53మంది జర్నలిస్టులకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినట్టు అధికారులు ప్రకటించారు. అటు చెన్నైలోనూ ఓ మీడియా సంస్థలో పనిచేస్తున్న పలువురు మీడియా ప్రతినిధులకు కరోనా వైరస్ సోకిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై చంద్రబాబు స్పందిస్తూ.. ”ప్రియమైన మీడియా ప్రతినిధుల్లారా.. మీరు ప్రభుత్వానికి ప్రజల మధ్య వారధి లాంటివారు. కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో మీరు మీతో పాటు మీ కుటుంబాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ముఖ్యం. చాలా మంది జర్నలిస్టులకు కోవిడ్-19 సోకడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది’ అని చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు.

‘యునిసెఫ్ వివరించిన భద్రతా మార్గదర్శకాలను అనుసరించి కరోనా విస్తరిస్తున్న వేళ ఏమేం చేయాలో, ఏమేం చేయొద్దనే విషయాలపై నేను సూచనలు చేస్తున్నా. దయచేసి వాటిని మీ ఫోన్‌లలో భద్రపరుచుకోండి. వాటిని అనుసరించి జాగ్రత్తలు పాటించండి. కరోనా పట్ల శ్రద్ధవహించి అప్రమత్తంగా ఉండటం ద్వారా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని ఎలా ఆపవచ్చో ప్రపంచానికి చూపించండి” అంటూ జాగ్రత్తలను తెలిపే చిత్రాలను బాబు పోస్టు చేశారు.

Dear media members, you are the bridge between the Govt and people. It is important that you take care of yourself & your families. Alarming to see the rise in number of journalists contracting #COVIDー19. (1/2) pic.twitter.com/Up7KyAGJBp — N Chandrababu Naidu #StayHomeSaveLives (@ncbn) April 22, 2020

Chandrababu Gave Coronavirus Caution to Journalists, Dear media members, you are the bridge between the Govt and people. It is important that you take care of yourself & your families. Alarming to see the rise in number of journalists contracting