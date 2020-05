చిరుత వేటాడింది…. సింహం లాక్కెళ్లింది…. వైరల్ వీడియో

కేప్ టౌన్: దక్షిణాఫ్రికాలోని క్రుగర్ జాతీయ పార్క్‌లో ఓ సింహం, చిరుత పులి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చిరుత పులి ఓ అటవీ జంతువు వేటాడి ఆరగిస్తోంది. కళేబరాన్ని తింటున్నప్పుడు రాబంధులు తినడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. రాబంధులను కళేబరం దగ్గరకు రానివ్వకుండా చిరుత పులి మాంసాన్ని తింటుంది. కొద్ది దూరంలో సింహం రాకను గమనించిన చిరుత అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. చిరుత వెళ్లగానే వందల సంఖ్యలో ఉన్న రాబంధులు కళేబరంపై పడ్డాయి. సింహం కళేబరంపై దూకగానే రాబంధులు గాల్లోకి ఎగిరాయి. వెంటనే సింహం ఆ కళేబరాన్ని తీసుకొని అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియోను నవీద్ ట్రూంబూ ఐఆర్‌ఎస్ ఆఫీసర్ షేర్ చేశాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను నాలుగు గంటల్లోనే 32 వేల మంది వీక్షించారు. దీనిపై నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపించారు. సింహానికి వేటాడం తెలియదని ఒకరు కష్టపడితే మరొకరు అనుభవిస్తున్నట్టుగా ఉందని నిధి ఎస్‌హెచ్‌కె అనే నెటిజన్ కామెంట్ పెట్టాడు. చిరుత కష్టపడి ఆహారాన్ని సంపాదించుకుంటే బద్దకం కలిగిన సింహం తిన్నదని వాపోతున్నారు.

A cheetah makes the kill. So does speed matter? No, because the cheetah gets overpowered by vultures. So does quantity matter? No. A single lion shows that it's just your ATTITUDE that matters. VC: @LatestKruger pic.twitter.com/YiyUAUaGz3

— Naveed Trumboo IRS (@NaveedIRS) May 7, 2020