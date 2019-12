రావత్.. నీ పని నువ్వు చూస్కో…

తిరువనంతపురం: సిఎఎపై ఆర్మీచీఫ్ రావత్ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చిదంబరం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన తన పని తాను చేసుకుంటే మంచిదని చురకలకు దిగారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై హింసాత్మక ఘటనలను రెచ్చగొట్టడం రాజకీయ పార్టీలకు తగదని ఇటీవలే రావత్ వ్యాఖ్యానించడం వివాదాస్పదం అయింది. సిఎఎకు వ్యతిరేకంగా శనివారం ఇక్కడ జరిగిన మహార్యాలీలో కేంద్ర మాజీ మంత్రి చిదంబరం ప్రసంగించారు.

ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా నిలవాల్సి ఉందని ఆర్మీచీఫ్‌ను, యుపి డిజిపిని ఆదేశించినట్లుగా ఉందని, ఇది సిగ్గుచేటు అని చిదంబరం వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా సైనిక ప్రధానాధికారి మాట్లాడాలా? ఇది ఆయన ఉద్యోగ బాధ్యతనా? అని చిదంబరం ప్రశ్నించారు. రాజకీయ నాయకులు ఏం చేయాలనేది చెప్పడం సరికాదని, వారేమి చేయాలనేది వారే నిర్ణయించుకుంటారని అన్నారు.

Congress P Chidambaram when asked,”how does the Congress see the detention camps as different from those that you (Congress) directed to set up?”, says,”Detention camps were set under the Foreigners Act not in the context of Citizenship Amendment Act or NRC

