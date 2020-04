న్యూఢిల్లీ: భారత్‌కు చెందిన హెచ్‌డిఎఫ్‌సి సంస్థలో చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ 1 శాతం వాటాలను సొంతం చేసుకుంది. మార్చి త్రైమాసికానికి గాను షేర్ల వివరాల ప్రకారం, దేశంలో అతిపెద్ద గృహ తనఖా రుణదాత అయిన హెచ్‌డిఎఫ్‌సి (హౌసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్)లో పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆప్ చైనా దాదాపు 1.75 కోట్ల వాటాలను కొనుగోలు చేసింది. జనవరి నుంచి మార్చి మధ్య కాలంలో చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈ షేర్లను కొనుగోలు చేసిందా? లేదా? అనేది తెలియరాలేదు. ఇన్వెస్టర్ల వాటా 1 శాతం దాటితే ప్రతి త్రైమాసికం ముగింపు సమయంలో ఆ కంపెనీలు ఎక్సేంజ్‌లకు సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాటాల్లో మార్పులు, ఇతరత్రా ఏమి జరిగినా వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. గత వారంలో హెచ్‌డిఎఫ్‌సి షేర్లు రూ.2,493 నుంచి రూ.1,499కు పడిపోయి 40 శాతం పతనమయ్యాయి. స్టాక్ గత గురువారం నాడు 14 శాతం పెరిగి రూ.1,702 వద్ద స్థిరపడింది. కరోనా వైరస్ కారణంగా భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పలు కంపెనీలు భారీగా క్షీణించడంతో చైనాకు చెందిన సంస్థలు పెట్టుబడులకు ఆసక్తి చూపుతుండడం విశేషం.

China Central Bank Hikes Stake In HDFC To More Than 1%