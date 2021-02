గల్వాన్ ఘర్షణపై వీడియో విడుదల చేసిన చైనా

భారత సైనికులే చైనా భూభాగంలోకి చొరబడ్డారని అధికార మీడియా ఆరోపణ

పూర్తి భిన్నంగా ఉన్న వీడియో దృశ్యాలు

న్యూఢిల్లీ: గత ఏడాది జూన్‌లో లడఖ్‌లోని గల్వాన్ లోయ ప్రాంతంలో భారత, చైనా సైనికుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో తమ వాళ్లు ఐదుగురు చనిపోయినట్లు శుక్రవారం తొలిసారి అంగీకరించిన చైనా అ తర్వాత కొద్ది గంటలకే ఈ ఘర్షణకు సంబంధించి ఓ వీడియోను కూడా విడుదల చేసింది. చైనా అధికార మీడియా విడుదల చేసిన ఈ వీడియోలో ఇరు పక్షాలకు చెందిన వందలాది సైనికులు పరస్పరం దాడికి దిగినట్లుగా ఉన్న దృశ్యాలు ఉన్నాయి. కాగా ఈ వీడియో విడుదల చేసిన సందర్భంగా చైనా అధికార మీడియా విశ్లేషకుడు షెన్ షివెల్ భారత సైన్యాలే చైనా భూభాగంలోకి చొరబడ్డాయని ఆరోపించడం గమనార్హం. అయితే ఆయన చెప్పిదానికి భిన్నంగా చైనా సైనికులు భారత జవాన్లపైకి దూకుడుగా దూసుకు వెళ్తున్నట్ల్లు ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపించడం గమనార్హం.

వాస్తవానికి అప్పుడు పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీకి చెందిన సాయుధ సైనికులు భారత భూభాగంలోకి చొచ్చుకు రావడంతో వారికి వెనక్కి తరిమే ప్రయత్నంలో జరిగిన ఘర్షణల్లో మన జవాన్లు 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. భారత సౌన్యం దీటుగా సమాధానమిచ్చిన ఈ ఘర్షణల్లో చైనా వైపు 30మంది దాకా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉంటారని, భారత సైన్యంతో పాటు పలు విదేశీ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే చైనా ఇప్పటివరకూ అధికారికంగా తమ సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఎక్కడా చెప్పుకోలేదు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోను విడుదల చేయడం ద్వారా భారతే తమ భూభాగంలోకి చొరబడడానికి ప్రయత్నించగా, తమ సైనికులు వారిని అడ్డుకునే ప్రయత్నంలోనే ఘర్షణ చోటు చేసుకుందని ప్రచారం చేసుకోవడమే డ్రాగన్ ముఖ్య ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది.

On-site video of last June’s #GalwanValley skirmish released.

It shows how did #India’s border troops gradually trespass into Chinese side. #ChinaIndiaFaceoff pic.twitter.com/3o1eHwrIB2

— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) February 19, 2021