చైనా మహిళ మానం కాపాడిన కరోనా!

బీజింగ్: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ పేరు చెప్పి ఒక చైనా మహిళ అత్యాచారం నుంచి తప్పించుకుంది. చైనాలోని జింగ్‌షాన్‌లో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒంటరి మహిళ ఇంట్లో ఉండగా చూసి చొరబడిన ఓ దొంగ ఇదే అదనుగా ఆమెపై అత్యాచారం జరిపేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే తాను ఇప్పుడే వుహాన్ నుంచి వచ్చానని, తనకు కరోనా వైరస్ ఉన్నట్లు తేలిందని ఆమె అతనికి చెప్పింది. అయినప్పటికీ ఆమెపై అత్యాచారం చేసే క్రమంలో ఆ దొంగ ఆమె గొంతు పట్టుకున్నాడు. ఆమె గట్టిగా దగ్గడంతో భయపడిపోయిన దొంగ చేతికి అందిన డబ్బును చేజిక్కించుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. జింగ్‌షాన్ నగరం కరోనా వైరస్ ప్రబలిన వుహాన్ నగరానికి దగ్గర్లోనే ఉంటుంది. రెండు నగరాలకు మధ్య మూడు గంటల ప్రయాణం ఉంటుంది. కరోనా వైరస్ కారణంగా ఇప్పటివరకు వుహాన్‌లో 563 మంది మరణించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 20 వేల మందికి ఈ వైరస్ సోకినట్లు వార్తలు అందుతున్నాయి.

