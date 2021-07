తెలుగుభాష రక్షణకు చిత్తశుద్ధితో కృషి చేయండి

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : తెలుగు భాష రక్షణకు అందరూ చిత్తశుద్ధితో కృషి చేయాలని శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి పిలుపునిచ్చారు. శంషాబాద్ సమీపంలోని శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి ఆశ్రమంలో ఆదివారం నాడు తెలుగు భాషా చైతన్య సమితి, తెలుగు భాషా కూటమి, లక్ష సాధన పౌండేషన్, సత్యాన్వేషణ సంఘం, ఆధ్వర్యంలో ‘పాలనలో తెలుగు భాష -బోధన సమగ్ర భాషా వికాసం, తెలుగు భాషా పరిరక్షణ పై జరిగిన చర్చాగోష్టి నిర్వహించారు. ఈ చర్చాగోష్టిలో శ్రీ శ్రీ శ్రీ త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి తెలుగు భాషా పరిరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, బోధనలలో తెలుగు భాషను కాపాడుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు భాషపై జరుగుతున్న పరిణామాలపై చర్చించారు.

అదేవిధంగా తెలుగు నిఘంటువులు ముద్రించడం, పత్రిక, రేడియో, టీవీలలో తెలుగు భాషా అమలయ్యే విధంగా చూడటం, తెలుగు భాషా ఐక్యవేదికలను ఏకం చేయడం, ప్రభుత్వ పెద్దలకు దృష్టికి తెలుగు అభివృద్ధికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, తెలుగు ప్రాధాన్యత, భవిష్యత్ కార్యక్రమాలు తదితర పలు అంశాలపై కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. చర్చా కార్యక్రమంలో తెలుగు భాషా అధ్యాపకులు, తెలుగు భాషాభిమానులు, భాషా శాస్త్రవేత్తలు, మేధావులు పుట్టా సురేంద్ర బాబు, రుపల్లి కోదండ రామయ్య , ప్రొఫెసర్ ఉమామహేశ్వర రావు, ప్రొఫెసర్ పులికొండ సుబ్బాచారి, నందిని సిద్ధారెడ్డి, పూర్వ అధ్యక్షులు, తెలంగాణ తెలుగు అధికార భాషా సంఘం, వివిధ సంఘాల ప్రతినిధులు బడేసాబ్ , అధ్యక్షులు, తెలుగు భాషా చైతన్య సమితి, యం. జంగయ్య, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, టిఐజిఎల్‌ఎ, మాచర్ల రామకృష్ణ గౌడ్, కన్వీనర్, తెలంగాణ ఇంటర్ విద్యా పరిరక్షణ సమితి, డాక్టర్ కొప్పిశెట్టి సురేష్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టు అధ్యాపకుల సంఘం నయీమ్ పాషా, సుధా, పద్మ, తెలుగు అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు.

Chinna Jeeyar said work in good faith for protection of telugu language