ప్రేయసిని పరిచయం చేసిన రానా… శుభాకాంక్షలు చెప్పిన చిరు

View this post on Instagram

Fancy feels for the day! 💃🏼. #Repost @tulipmag with @get_repost ・・・ Behind the scenes of our September cover shoot 🎬 . ———————————– On the cover: @miheeka 📸: @artem.enterprise . Mua: @makeupbyfarheenhussain Outfit: @wearerheson . . . . #bts #covershoot #lifestylemagazine #tulipmagazine #hyderabad #travel #indiatravel #fashionphotography #fashionscene #indianmagazine #indiafashion #glamour #slay