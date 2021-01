9 నెలల్లో 13 శాతం పెరిగిన నగదు చలామణి

ముంబయి: దేశంలో డిజిటల్ లావాదేవీలు పెరుగుతున్నప్పటికీ కొవిడ్ నేపథ్యంలో ప్రజలు నగదును చేతిలో ఉంచుకోవడానికే మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఏ అవసరం వస్తుందోనన్న ముందు జాగ్రత్తతో నోట్లను దాచుకుంటున్నారు. దీంతో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి తొమ్మిది నెలల్లో నగదు చలామణి ఏకంగా 13 శాతం పెరిగినట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బిఐ) తాజాగా విడుదల చేసిన గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 2020 మార్చి 31 నాటికి దేశంలో చలామణిలో ఉన్న నగదు విలువ రూ.24,47,312 కోట్లు కాగాఈ ఏడాది జనవరి 1 నాటికి ఆ మొత్తం రూ.27,70,315 కోట్లకు పెరిగినట్లు ఆర్‌బిఐ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే సమయంలో కరెన్సీ సర్కులేషన్ 6 శాతం పెరగడం గమనార్హం.

లాక్‌డౌన్ వల్ల ఎప్పుడు ఏ అవసరం వస్తుందోనన్న ముందు జాగ్రత్తతో ప్రజలు నగదును అట్టి పెట్టుకుంటున్నారని కేర్ రేటింగ్స్ ముఖ్య ఆర్థికవేత్త మదన్ సబ్నవీస్ అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే నగదు చలామణి పెరిగిందన్నారు. ఇక 2019 2020ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి గత ఆగస్టులో విడుదల చేసిన వార్షిక నివేదికలో కూడా కొవిడ్ కారణంగా కరెన్సీ వినియోగానికి డిమాండ్ పెరిగిందని ఆర్‌బిఐ పేర్కొంది. ఇక 2020 క్యాలెండర్ ఇయర్ మొత్తంగా చూస్తే 22.1 శాతం నగదు చలామణి పెరిగినట్లు తేలింది. ఇక చలామణిలో ఉన్న మొత్తం నగదులో కేవలం రూ.500, రూ.2 వేల నోట్ల వాటా 83.4 శాతం కావడం గమనార్హం. ఇటీవలి కాలంలో రూ.500 నోట్ల చలామణి భారీగా పెరిగిందని ఆర్‌బిఐ తన వార్షిక నివేదికలో పేర్కొంది.

CiC grew by around 13% in the first 9 months