న్యూఢిల్లీ: దేశంలో ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి సినిమా హాళ్లు, జిమ్‌లు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు 1 నుంచి దేశంఓ అన్‌లాక్ 3.0 అమలులోకి వస్తుంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటివరకూ ఉన్న మరికొన్ని ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తారని తెలుస్తోంది. ప్రజలకు అత్యంత ప్రియమైన సినిమా వీక్షణానికి వీలైన సినిమా హాళు కరోనా నేపథ్యంలో గత ఆరునెలలుగా మూతపడ్డాయి. అదే విధంగా సామూహిక వైరస్ వ్యాప్తి కారణంతో జిమ్‌లు కూడా క్లోజ్ కావడంతో యువత కంగుతింది. అయితే వైరస్ నియంత్రణ, ఇతరత్రా అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఆన్‌లాక్ 3.0లో సినిమా థియేటర్ల ఓపెన్, జిమ్‌ల నిర్వహణకు అనుమతిని ఇస్తారని భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుత అన్‌లాక్ 2.0లో అమలు అవుతున్న కోవిడ్ 19 ఆంక్షలు ఈ నెల 31వ తేదీతో ముగియాల్సి ఉంది. ప్రధాని మోడీ ప్రకటించినట్లు దేశంలో వివిధ స్థాయిలలో అన్‌లాక్‌ల ప్రక్రియ మొదలైంది. ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి మొదలయ్యే అన్‌లాక్ 3.0లో మార్గదర్శకాల రూపకల్పనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు చర్చలు సాగిస్తోంది. వివిధ వర్గాల అభిప్రాయాలను, ప్రజానీకం అవసరాలను ఇదే సమయంలో కరోనా వ్యాప్తి కోణం వంటి పలు విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ మార్గదర్శకాలకు తుది రూపు ఇవ్వనున్నారు. థియేటర్ల మూతతో దేశవ్యాప్తంగా చిత్ర పరిశ్రమ దెబ్బతింటూ వస్తోంది. తమ నిర్మాణానికి తగు ప్రతిఫలం థియేటర్లకు ప్రేక్షకులు వచ్చినప్పుడే సాధ్యం అవుతుందని, థియేటర్లే మూతపడితే ఇక తమ నిర్మాణానికి విలువ ఏముంటుందని సినీ ప్రముఖులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

అయితే సామూహిక వేదిక అయిన థియేటర్లలో భౌతిక దూరాలు పాటించడం అసాధ్యం అవుతుంది. దీనికి అనుబంధంగా థియేటర్ల పరిసరాలలో సందడి నెలకొంటుంది. థియేటర్ల లోపల వెలుపల సరైన కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించడం అనేది ఎల్లవేళలా సాధ్యం కాదని, అందుకే అన్ని అంశాలను పరిశీలనలోకి తీసుకుని థియేటర్ల రీఓపెన్‌పై ఓ నిర్ణయం తీసుకుంటారని వెల్లడైంది. అయితే విద్యాసంస్థలు , మెట్రో రైళ్లకు ఇప్పటికిప్పుడు అనుమతి ఇచ్చే వీలులేదని కూడా భావిస్తున్నారు. దేశంలో స్కూళ్లు కాలేజీలు అత్యున్నత స్థాయి విద్యాసంస్థలు మూతపడ్డాయి.

నగరజీవితాలలో ప్రత్యేక అనుసంధాన ప్రక్రియ అయిన మెట్రోరైళ్ల రాకపోకలకు కూడా అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే వీటిపై ఇప్పటివరకూ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని వెల్లడైంది. థియేటర్లను తెరవాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వశాఖ ఇటీవలే హోం మంత్రిత్వశాఖకు పంపించింది. అయితే ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖతో అన్ని విషయాలను చర్చించి హోం శాఖ 3.0 అన్‌లాక్ ప్రకటనను వెలువరిస్తుంది. ఈ అన్‌లాక్ ప్రక్రియలో ఏఏ ఆంక్షల సడలింపు ఉంటుంది? ఏఏ ఆంక్షలు ఇకపై కూడా ఉంటాయనేదానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.

