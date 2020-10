బొమ్మ పడుతోంది

అక్టోబర్ 15 నుంచి సినిమా థియేటర్లకు అనుమతి

50 శాతం సీటింగ్ సామర్థంతోనే థియేటర్ల నిర్వహణ

సీటుకు సీటుకు మధ్య ఖాళీ తప్పనిసరి

ఎంట్రీ వద్ద థర్మల్ స్క్రీనింగ్, హ్యాండ్ శానిటైజర్లు ఏర్పాటు

థియేటర్ లోపల ప్రేక్షకులు విధిగా ఫేస్ మాస్కు

మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసిన కేంద్ర మంత్రి జావదేకర్

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస లాక్‌డౌన్ కారణంగా మూతపడిన సినిమా థియేటర్లు ఏడు నెలల తర్వాత అక్టోబర్ 15 నుంచి తెరుచుకోనున్నాయి. అయితే 50 శాతం సీటింగ్ సామర్ధంతో, సీటుకు సీటుకు మధ్య ఖాళీతో సినిమా థియేటర్లు అక్టోబర్ 15 నుంచి ప్రారంభం అవుతాయని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జావదేకర్ మంగళవారం ప్రకటించారు. గత ఏడు నెలలుగా సినిమా హాళ్లు మూతపడ్డాయని, ఇప్పుడు అక్టోబర్ 15న తిరిగి తెరుచుకోనున్నాయని ఇక్కడి తన నివాసంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆయన వెల్లడించారు. ప్రేక్షకుల ఆరోగ్య భద్రత రీత్యా తాము కొన్ని స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ ప్రొసీజర్స్(ఎస్‌ఓపి)ను రూపొందించామని ఆయన తెలిపారు.

50 శాతం సీటింగ్ సామర్ధంతో సినిమా థియేటర్లు ప్రారంభించడానికి అనుమతిస్తామని, ప్రేక్షకులు భౌతిక దూరం పాటించేందుకు వీలుగా సీటుకు సీటుకు మధ్య ఎడం ఉండి తీరాలని జావదేకర్ తెలిపారు. సినిమా థియేటర్లలో ఉన్నంత సేపు ప్రేక్షకులు ఫేస్ మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించాలని ఆయన చెప్పారు. సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో బుకింగ్ కౌంటర్లు తెరుచుకోవచ్చని, కాని ఆన్‌లైన్ టికెట్ బుకింగ్‌ను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. థియేటర్ ప్రాంగణంలో గాలి వెలుతురు సమృద్ధిగా ఉండాలని, థియేటర్ల లోపల ఎయిర్ కండీషన్ 23 డిగ్రీల సెల్సియస్ కన్నా అధికంగా ఉష్ణోగ్రత ఉండేలా ఏర్పాట్లు ఉండాలని ఆయన చెప్పారు. సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు, అనేక స్క్రీన్‌లు ఉండే మల్టీ ప్లెక్స్‌లలో సినిమా ప్రదర్శన పూర్తయిన వెంటనే మరో ప్రదర్శన మొదలు పెట్టకుండా కొద్దిగా విరామం ఇవ్వాలని, థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్లే ప్రేక్షకులు, లోపలకు వచ్చే ప్రేక్షకులు తోసుకోకుండా భౌతిక దూరం పాటించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన తెలిపారు.

మల్టీప్లెక్స్‌లలోని వేర్వేరు స్క్రీన్లలో సినిమా ప్రారంభం, ఇంటర్వెల్, ముగింపు సమయం ఒకేసారి ఉండకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన చెప్పారు. సినిమా హాళ్లలో ప్యాక్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు, కూల్ డ్రింకులు మాత్రమే అనుమతిస్తారని, వీటికి ఆయా కౌంటర్ల వద్ద ఆన్‌లైన్ చెల్లింపు జరిగేలా ప్రోత్సహించాలని ఎస్‌ఓపి డాక్యుమెంట్‌లో పేర్కొన్నారు. సినిమా హాళ్ల లోపల ఆహార పంపిణీ జరగడాన్ని నిషేధించినట్లు డాక్యుమెంట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఖాళీగా ఉంచిన సీటుపై కూర్చోడానికి వీల్లేదు అని రాయాలని, థియేటర్ల వెలుపల కనీసం ఆరు అడుగుల భౌతిక దూరం పాటించి తీరాలని పేర్కొంది. ఆరోగ్య సేతు మొబైల్ యాప్‌ను వాడాలని కూడా ప్రేక్షకులకు ప్రభుత్వం సూచించింది. దేశంలో ప్రస్తుతం తలెత్తిన కొవిడ్-19 పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సినిమా ప్రదర్శన కార్యకలాపాలలో పాల్గొంటున్న అన్ని విభాగాల వారు వైరస్ వ్యాప్తిన నిరోధించేందుకు కఠిన ఆంక్షలను పాటిస్తూ తమ కార్యకలాపాలను నిర్వహించుకోవాలని ప్రభుత్వం తన ఎస్‌ఓపి డాక్యుమెంట్‌లో స్పష్టం చేసింది.

థియేటర్ ఎంట్రీ పాయింట్ల వద్ద ప్రేక్షకులకు థర్మల్ స్క్రీనింగ్ నిర్వహించిన తర్వాతే లోపలకు అనుమతించాలని తెలిపింది. అన్ని ఎంట్రీ పాయింట్లు, పని ప్రదేశాల వద్ద హ్యాండ్ శానిటైజర్లు అందుబాటులో ఉంచాలని, ప్రేక్షకుల ప్రవేశ, నిష్క్రమణ పాయింట్ల వద్ద భౌతిక దూరం పాటించే విధంగా క్యూ పద్ధతి పాటించాలని తెలిపింది. ఇంటర్వెల్ సమయంలో కామన్ ఏరియాలు, లాబీలు, వాష్‌రూముల వద్ద ప్రేక్షకులు గుమికూడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, ఇంటర్వెల్ సమయంలో వారు థియేటర్ లోపలే ఉండేందుకు ప్రోత్సహించాలని తెలిపింది. ఇంటర్వెల్ సమయాన్ని పెంచడం వల్ల ప్రేక్షకులు తమకు కేటాయించిన సీటులో నింపాదిగా కూర్చునేందుకు ఆవకాశం ఉంటుందని కూడా తెలిపింది. ప్రతి ప్రదర్శన తర్వాత థియేటర్లను శానిటైజ్ చేయడం, క్రాస్ వెంటిలేషన్ వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం తప్పనిసరని కూడా ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

