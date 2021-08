ఎపి వాజ్యం బెంచ్ నుంచి తప్పుకున్న సిజెఐ

కృష్ణ జలాల వివాదంలో మధ్యవర్తిత్వం ప్రతిపాదనకు అంగీకరించని ఆంధ్ర

ధర్మాసనం నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు ప్రకటించిన సిజెఐ ఎన్.వి రమణ

న్యూఢిల్లీ: తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కృష్ణ నదీ జలాల వ్యాజ్యం విచారణ బాధ్యతల నుంచి తాను వైదొలుగుతున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూ ర్తి ఎన్‌వి రమణ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన స్వీయ రెక్యూస్‌ను బుధవారం సుప్రీంకోర్టులో ప్రకటించారు. కృష్ణ జలాల విషయంలో తెలంగాణపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ పిటిషన్ విచారణను ప్రధాన న్యాయమూ ర్తి రమణ సారధ్యంలోని ధర్మాసనం సోమవారం చేపట్టింది. తాను తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వాడినని, ఇరు రాష్ట్రాలు మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియతో జటిల సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని ఆశిస్తున్నానని, కాదం టే తెలుగువాడిని అయినందున తాను ఈ కేసు విచారణ నుంచి వైదొలుగుతానని, ఇది బాధ్యతాయుతం అని ఆరోజు ఆయన తెలిపారు.

అయితే మధ్యవర్తిత్వ పరిష్కార ప్రక్రియకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అంగీకరించకపోవడంతో సిజెఐ ఈ కేసు విచారణ నుంచి తాను వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించారు. బుధవారం ఈ ప్రకటన చేయడంతో వ్యాజ్యంపై విచారణ కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఇరు రాష్ట్రాల వివాదంలో సుప్రీంకోర్టు అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోదల్చుకోలేదని, దీ నిని మధ్యవర్తిత్వంతో పరిష్కరించుకోవాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి చెపుతూ వచ్చారు. అయితే ఈ ప్రక్రి య స్వరూపం గురించి వివరించలేదు. సంబంధిత అంశంపై స్పందించేందుకు తమకు వ్యవధి కావాలని తెలిపిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండో రోజే అంటే బుధవారం ఈ అంశంపై మధ్యవర్తిత్వం తమకు పొసగదని తేల్చిచెప్పింది.

ప్రధాన న్యాయమూర్తి సహా న్యాయమూర్తి సూర్య కాంత్ కూడా ధర్మాసనంలో స భ్యులుగా ఉన్నారు. ఈ బెంచ్ ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున కౌన్సిల్‌గా జి ఉమాపతి సమర్పించిన పత్రాన్ని పరిశీలనకు తీసుకుంది. కేసుకు సంబంధించి అత్యున్నత న్యాయస్థానం జోక్యం కోరుకుంటున్నామని, ఇతరత్రా రాజీ మార్గాలు అవి మధ్యవర్తిత్వ దారి అయినా తమకు కుదరదని ఎపి తమ వివరణ పత్రంలో తెలిపింది. ఈ దశలో ప్రధాన న్యాయమూ ర్తి స్పందించారు.‘వారి వైఖరి స్పష్టం అయింది కాబట్టి ఇక ఈ విచారణ అంశాన్ని వేరే బెంచ్‌కు మార్చాల్సి ఉంది. తాము ఎవరిని బలవంతం చేయడం లేదు. మీకు మధ్యవర్తిత్వం ఇష్టం లేకపోతే ఇక మాకు దీనిని వేరే బెంచ్‌కు మార్చడం మిగిలిన దారి’ అని ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ కేసు విచారణను వేరే బెంచ్‌కు బదలాయించడానికి ఆదేశించారు.

‘వారికి మధ్యవర్తిత్వం ఇష్టం లేదు. నాకు సంబంధించినంతవరకూ ఈ కేసు విచారణ ఇష్టం లేదు’ అని ఆయన స్వల్పకాలిక విచారణ దశలో సెలవిచ్చారు. కేసులో కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా స్పందిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆధ్వర్యంలోని బెంచ్ విచారణ జరిపినా కేంద్రానికి అభ్యంతరం లేదన్నారు. తనకు కానీ కేంద్రానికి కానీ ఈ విషయంలో ఎటువంటి వ్యతిరేకత లేదని , న్యాయస్థానంపై తమకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందన్నారు. దీనికి సిజెఐ స్పందిస్తూ ధన్యవాదాలు అంటూ, కేసు విచారణనుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు సున్నితంగా తెలిపారు. కృష్ణ నదీ జలాల వాడకం, వీటిపై ప్రాజెక్టులు, జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదం సాగుతోంది.

జులైలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తమ లాయర్ల ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పిటిషన్ దాఖలు చేసింది, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం 2014పరిధిలో ఏర్పాటు అయిన అపెక్స్ కౌన్సిల్, కృష్ణ నదీ నిర్వహణ మండలి (కెఆర్‌ఎంబి) , కేంద్రం ఆదేశాలు, మార్గదర్శక సూత్రాలకు అనుగుణంగా తెలంగాణ వ్యవహరించేలా చూడాలని పిటిషన్‌లో అభ్యర్థించారు. రాష్ట్ర ప్రజల హక్కులు వంటి పలు కీలక విషయాలను ఈ పిటిషన్‌లో ప్రస్తావించింది. దీనికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి సమర్థవంతమైన కౌంటర్‌వెలువడింది. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నెలకొన్న నదీ జలాల వివాదం తరువాత సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు అయిన పిటిషన్ దశలో ప్రధాన న్యాయమూర్తి తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వాడు కావడం, విచారణ క్రమం ఆయన ఆధ్వర్యపు ధర్మాసనంలో చేపట్టాల్సి రావడం కీలక పరిణామం అయింది. స్వీయ రాష్ట్రాల అంశం నుంచి ప్రధాన న్యాయమూర్తి విచారణ దశలో తనంతతానుగా వైదొలగడం ప్రధానమైంది.

ఇక మరో బెంచ్ ఏర్పాటు జరగాలి

ఇప్పుడు ఏర్పాటు అయిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆధ్వర్యపు బెంచ్‌కు ఇప్పటి పరిణామంతో గండిపడింది. దీనితో మరో ధర్మాసనం ఏర్పాటు కావల్సి ఉంది. దీనిపై సుప్రీంకోర్టు నుంచి వివరణ వెలువడలేదు. ఇక మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియ విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఖరితో ఇప్పుడు మూలకు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో కృష్ణ జలాల వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు తదుపరి విచారణ క్రమం జాతీయ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.

CJI recuses himself after AP says no to mediation