కృష్ణపై మధ్యవర్తిత్వ పరిష్కారం

నేను తెలుగువాడిని, తెలుగురాష్ట్రాల మధ్య జలవివాదంపై విచారణ జరపలేను

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలి

కృష్ణ జలాల వివాదంలో ఎపి పిటిషన్‌పై సిజెఐ ఎన్‌వి రమణ

కేసు రేపటికి వాయిదా

న్యూఢిల్లీ: కృష్ణా నదీ జలాల పంపకాల పంచాయతీని తెలుగు రాష్ట్రాలు (తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్) మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. ఇది రెండు రాష్ట్రాల నదీ జలాల వివాదం, ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోదల్చుకోలేదని, సమస్య జటిలతను మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియతో తీర్చుకుంటే మంచిదని ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్‌వి రమణతో కూడిన ధర్మాసనం తెలిపింది. ‘నేను తెలుగువాడిని. రెండు తెలుగు రా ష్ట్రాలకు చెందిన వాడిని, ఇప్పుడు వచ్చింది తెలు గు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన జల వివాదం. దీని పై నేను విచారించడం ఎంత వరకు భావ్యం? న్యాయపరమైన ఈ ప్రక్రియ నా ఆధ్వర్యంలో సాగడం న్యాయమా?’ అని తెలుగువాడు అయి న ప్రధాన న్యాయమూర్తి రమణ ధర్మసందేహం వ్యక్తం చేశారు. కృష్ణా నదీ జలాల పంపిణీపై రాష్ట్ర విభజన తరువాత వివాదాలు రగులుకుంటున్నాయి.

తాగునీరు, సాగునీరులో తమకు చట్టపరంగా చెందాల్సిన వాటాను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెందకుండా చేస్తోందని, దీనితో తమ ప్రయోజనాలు దెబ్బతింటున్నాయని ఆం ధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసుకున్న పిటిషన్‌పై ధర్మాసనం సోమవారం విచారణ చేపట్టిం ది. అయితే ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు విచారణ జోక్యం కుదరదని, ఇది అవసరం లేదని తె లుగు రాష్ట్రాలు ఈ వివాదాన్ని మధ్యవర్తిత్వ మా ర్గంలో పరిష్కరించుకోవడం ఉత్తమమని ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్‌వి రమణ స్పష్టం చేశారు. తాను తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వాడినని , ఈ క్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఈ జల వివాద పిటిషన్‌ను తన ఆధ్వర్యంలోని బెం చ్‌తో న్యాయపరంగా విచారించడం తగదని ప్ర ధాన న్యాయమూర్తి తెలిపారు. సాధ్యమైనంత వరకూ ఇరు రాష్ట్రాలు వివాదాన్ని తగు విధంగా మధ్యవర్తిత్వ మార్గంలో పరిష్కరించుకుంటే మంచిది. దీని వల్లనే పరస్పర ప్రయోజనం ఉంటుంది.

తెలుగు రాష్ట్రాలు తనకు సమానం అయినందున తన పరిధిలో ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ భావ్యం కాదని తెలిపిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి కావాలనుకుంటే ఎపి ప్రభుత్వ పిటిషన్‌ను వేరే బెంచ్‌కు బదలాయిస్తానని వెల్లడించారు. రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలతో సంప్రదించి ఇరు రాష్ట్రాలకు చెందిన సీనియర్ న్యాయవాదులు ఓ కీలక నిర్ణయానికి రావడం మంచిదని తెలిపారు. ‘ సంబంధిత అంశంపై ముందు మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు నచ్చచెప్పండి, సమస్య పరిష్కారానికి యత్నించండి, ఇప్పటికైతే అనవసరంగా న్యాయస్థానం జోక్యం చేసుకోవాలని అనుకోవడం లేదు’ అని చీఫ్ జస్టిస్ తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సీనియర్ న్యాయవాది దుష్యంత్ దావేచ లాయర్ మహుఫూజ్ అహ్సన్ నాజక్కీతో కలిసి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. పిటిషన్‌పై ఇప్పటికిప్పుడు న్యాయస్థానం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోరాదని , తమ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి చెప్పేందుకు కొంత గడువు కావాలని న్యాయవాదులు తెలిపారు. దీనితో కేసు తదుపరి విచారణను బుధవారానికి సుప్రీంకోర్టు పక్కకుపెట్టింది. తెలంగాణ తరఫున న్యాయవాదిగా ఉన్న సిఎస్ వైద్యనాథన్ దీనికి సమ్మతించారు.

తెలంగాణపై ఎపి జలవ్యాజ్యం ఇదే విభజన చట్టం ఉల్లంఘనట…

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వస్థీకరణ చట్టం 2014లోని అంశాలకు విరుద్ధంగా తెలంగాణ వ్యవహరిస్తోందని , తమకు జలాల పంపిణీలో అన్యాయం జరుగుతోందని భావించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ దీనిపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. జులైలో అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. విభజన చట్టం పరిధిలో ఏర్పాటు అయిన అపెక్స్ కైన్సిల్ నిర్ణయాలను పాటించడానికి తెలంగాణ ముందుకు రాకపోవడంతో తమ నీటి వాటాకు గండిపడిందని ఈ పిటిషన్‌లో తెలిపారు. పునర్విభజన చట్టం పరిధిలో ఏర్పాటు అయిన కృష్ణా నదీజలాల నిర్వహణ మండలి (కెఆర్‌ఎంబి) ఆదేశాలు , కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు కూడా వెలువడ్డా తగు విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవహరించలేదని పిటిషన్‌లో తెలిపారు. ఈ మొండిపట్టు క్రమంలో తమ రాష్ట్రానికి న్యాయచట్టపరంగా రావల్సిన తాగు, సాగునీటి కోటాకు గండిపడిందన్నారుఉ. ఈ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నివసించే ప్రజల జీవన హక్కు ఇతరత్రా ప్రాధమిక హక్కులకు విఘాతం ఏర్పడిందన్నారు. తెలంగాణ అధికారులు సవ్యంగా వ్యవహరించడం లేదన్నారు.

కేంద్రం పర్యవేక్షణలోనికి ఉమ్మడి జలాశయాలు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం అక్రమంగా చేపట్టిన ప్రాజెక్టులతో పలు కీలక ఉమ్మడి జలాశయాలలో నీటికి గండిపడుతోంది. ఈ క్రమంలో శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, పులిచింతల ప్రాజెక్టుల పర్యవేక్షణ బాధ్యతను కేంద్రం తీసుకునేలా న్యాయస్థానం ఆదేశాలు వెలువరించాలని ఈ పిటిషన్‌లో ఎపి ప్రభుత్వం మొరపెట్టుకుంది. అదే విధంగా ఇప్పటివరకూ అమలులో ఉన్న అవార్డుల కట్టుబాట్ల ప్రాతిపదికన నీటి పంపకాలు జరిగేలా చేయాల్సి ఉందని తెలిపారు. అవసరం అయితే పోలీసు రక్షణలో శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్, పులిచింతల రిజర్వాయర్ల నీటి నిర్వహణ చేపట్టేలా చూడాల్సి ఉందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ జల ప్రయోజనాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దెబ్బతినరాదనేదే తమ వాదన అని తెలిపారు.

ప్రాజెక్టులకు జలవిద్యుత్ ప్రాణం కృష్ణా జలాలు చెరిసగం: తెలంగాణ వాదన

కృష్ణా నదీ జలాలకు సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే కీలకమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. నదీజలాల పంపకాలు 50 ః 50 ప్రాతిపదికన జరగాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ఎపి ప్రభుత్వ వాదన తొండివాదన అని విమర్శించింది. తెలంగాణ ప్రాంతపు విద్యుత్ అవసరాలకు తగు విధంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం, ఈ నూతన రాష్ట్ర భవిష్య అవసరాలకు అత్యవసరం అని తెలిపింది. ఈ దిశలో తమ జల విద్యుత్ ఉత్పాదన క్రమం ఆగబోదని, జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి పెంపుదల సాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కారు తీరు సరికాదని , అక్కడ చేపట్టిన పలు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు అక్రమమైనవని తెలిపారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం (ఆర్‌ఎల్‌ఐపి) అక్రమం, దీనిని ఏ విధంగా సాగిస్తారని కెసిఆర్ నాయకత్వ ప్రభుత్వం నిలదీసింది.

జురాల, శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, పులిచింతల ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటిని జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తికి వాడుతున్నారనే ఎపి వాదనపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించింది. బంగళాఖాతంలోకి వృధాగా పోతున్న జలాలను వాడుకుంటున్నామని తెలిపారు. పద్థతి ప్రకారమే జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు సాగుతున్నాయని వివరణ ఇచ్చారు. జల విద్యుత్ ఇతరత్రా రూపాల విద్యుత్‌తో పోలిస్తే అత్యంత చవక. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో నిరంతర విద్యుత్ కోసం జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతిని నివారించుకోవడం జరిగితే సంబంధిత వాటా ధనం ప్రజా ప్రయోజనకర ప్రయోజనాలకు మళ్లించుకోవచ్చు.

అన్ని హైడల్ పవర్ స్టేషన్లు పూర్తి సామర్థంతో పనిచేసేలా చేయాలని సిఎం కెసిఆర్ సూచిస్తూ వస్తున్నారు. నెట్టెంపాడు, బీమా, కోయిల్‌సాగర్,కల్వకుర్తి ఎడమ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్వహణకు హైడల్ విద్యుత్ అవసరం అని తెలిపారు. ఇక 2019లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు అవసరం అయిన గోదావరి జలాలు చేరేందుకు అత్యధిక స్థాయిలో విద్యుత్ అవసరం, సంబంధిత అవసరాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. జల వివాద పరిష్కారం అత్యసరమే దీనికి సంబంధించి జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్ 2 ద్వారా పరిష్కార మార్గాలు అవసరం అని టిఎస్ ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది.

CJI refuses to take up water sharing dispute between AP, TS