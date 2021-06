అధికారిక ప్రకటన, ఉత్తర్వులు విడుదలయ్యే అవకాశం

పెన్షనర్లతో పాటు 36 ప్రభుత్వ విభాగాల్లోని 9.17 లక్షల మందికి ప్రయోజనం

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: ఉద్యోగుల వేతన సవరణపై నేడు స్పష్టత రానుంది. బిశ్వాల్ నేతృత్వంలోని తొలి తెలంగాణ పిఆర్‌సి కమిషన్ నివేదికతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు, పింఛనర్లకు 30 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌ను నిర్ణ యించిన సంగతి తెలిసిందే. నేడు జరిగే క్యాబినెట్ భేటీలో ఈ విషయం చర్చించి, ఉద్యోగుల వేతన సవరణ అం శాన్ని లాంఛనంగా కేబినెట్ ఆమోదించనున్నట్టుగా స మాచారం. ఇప్పటికే సిఎం కెసిఆర్‌కు పూర్తి వేతన నివేది కను ఆర్థిక శాఖ అందజేయగా, సోమవారం సంతకం చే సినట్టుగా తెలిసింది.

ఈ నేపథ్యంలోనే పిఆర్‌సికి సం బంధించి అధికారిక ప్రకటన, ఉత్తర్వులు నేడు విడుదల కానున్నట్టుగా సమాచారం. గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సి ఎం కెసిఆర్ ఉద్యోగులకు 30శాతం ఫిట్‌మెంట్‌ను ప్రక టించారు. 30 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌ను అందచేసేందుకు ఆ ర్థికశాఖ కసరత్తు చేస్తోంది. పెన్షనర్లతో పాటు 36 ప్రభు త్వ విభాగాల్లోని 9.17 లక్షల మందికి ప్రయోజనం కలి గించే ఈ అంశంపై నేడు మంత్రివర్గ భేటీ తరువాత కీలక ప్రకటన వెలువడనున్నట్టుగా తెలిసింది. పెరిగిన వేతనా లకు సంబంధించి వేర్వేరుగా ఉత్తర్వులు జారీ కానున్నా యని, దీనిపై నేడు స్పష్టత రానున్నట్టుగా సమాచారం.

సవరించిన మాస్టర్ స్కేళ్లు, డిఎ, గ్రేడ్ల కొనసాగింపు

సవరించిన మాస్టర్ స్కేళ్లు, డిఎ, గ్రేడ్ల కొనసాగింపు 30 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌తో వేతన నిర్ణయం, ఇంక్రిమెంట్‌తో వే తన నిర్ణయం వంటివి వాటితో పాటు పిఆర్‌సి బకాయిల కు సంబంధించి స్పష్టమైన ఉత్తర్వులను ఇవ్వాల్సి ఉం టుందని ఉద్యోగులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వరంగం లోనే కాకుండా విశ్వ విద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ రంగ సం స్థలు, ఇతర స్వతంత్య్ర సంస్థలపై నేడు కేబినెట్‌లో చర్చిం చి స్పష్టత ఇవ్వనున్నట్టుగా సమాచారం.

రెండు నెలలుగా పాత వేతనాలే..

ఏప్రిల్ నుంచి పెరిగిన వేతనాలు అందుబాటులోకి రావా ల్సి ఉండగా, కరోనా నేపథ్యంలో వాయిదా పడింది. అ యినప్పటికీ సోమవారం ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ పిఆర్‌సి దస్త్రంపై సంతకం చేశారని, దీంతోపాటు ఫిట్‌మెంట్, ఇత ర జిఒలు నేడు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టుగా ఆర్థిక శాఖ అధికారులు తెలిపారు. గతంలోనే పిఆర్‌సి అమలు పై జిఓలు జారీ కావాల్సి ఉండగా కరోనా నేపథ్యంలో పెండింగ్‌లో పడింది. ఈ నేపథ్యంలో రెండు నెలలుగా పాత వేతనాలను అందుకుంటున్న ఉద్యోగులు, పింఛన ర్లు వచ్చే నెల 1వ తేదీ నుంచి పెరిగిన వేతనాలను అందు కోనున్నారు. పిఆర్‌సి అమలుకు 22 (ఎ), 22(బి) ఫార్మా ట్‌లో ఆప్షన్లు తీసుకోనున్నారు. దీంతో పిఆర్‌సి వర్తింపు, పదోన్నతుల ద్వారా వచ్చే ఇంక్రిమెంట్‌లు తదితర వాటి పై ఆప్షన్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి చా లా జిఒలను ఆర్థికశాఖ జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది.

రెవెన్యూ వ్యయంలో 36.16%

అయితే ఇప్పటికే వేతనాలు, పింఛన్ల మొత్తం రెవెన్యూ వ్య యంలో 36.16 శాతానికి చేరడంతో ఫిట్‌మెంట్ అమలు ప్రభుత్వానికి మరింత భారం కానుంది. రెవెన్యూ పద్దు కింద ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రధాన ఖర్చుల్లో వడ్డీ చెల్లింపు లు, పింఛన్లు, సబ్సిడీల వ్యయాల లెక్కలను ఆ ర్థిక శాఖ సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందులో ఉద్యోగుల వేతనాల నిధులు కేటాయించడం సహజమే. ప్రతి సంవత్సరం ప్ర భుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాల భారం ప్రభుత్వంపై పెరుగుద ల నమోదవుతోందని, బడ్జెట్ అంచనాలకంటే గతేడాది ఈ వ్యయం 7 శాతం ఎక్కు వగా నమోదైందని ఆర్థికశాఖ గుర్తించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే రెవెన్యూ వ్యయంలో జీ తాలపై ఖర్చు 36.16 శాతానికి చేరుకుంది.

ఔట్‌సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకూ..

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరిగానే ఇకపై ఒప్పంద, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ప్రతినెల మొదటి వేతనా లు ఇవ్వాలన్న విషయంపై కేబినెట్‌లో చర్చించనున్న ట్టుగా తెలిసింది. 3.47 లక్షల మంది ఒప్పంద, ఔట్ సోర్సింగ్, దినసరి ఉద్యోగులకు కూడా 30శాతం ఫిట్ మెంట్ అందించే అంశంపై కీలకంగా చర్చించి నిర్ణ యం తీసుకోనున్నారు. తాత్కాలిక ఉద్యోగులకు రూ. 5వేల నుంచి రూ. 11వేలు, పొరుగు సేవల ఉద్యోగుల కు రూ.12 వేల నుంచి రూ.20 వేలు, ఒప్పంద ఉద్యోగులకు రూ. 22 వేల నుంచి రూ.37 వేల వరకు వేతనం పొందుతున్నారు. వీరికి ఇప్పుడు 30 శాతం వేతనం పెరగనుంది. ఇక ఒప్పంద అధ్యాపకులు తది తరులకు శాశ్వత ఉద్యోగుల మూలవేతనం కంటే ఎ క్కువ కాకుండా పెంపుదల వర్తింపజేయనున్నారు.

Clarification will be at cabinet meeting on pay revision of employees