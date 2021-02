హైదరాబాద్: సిఎం కెసిఆర్ మరో కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తెలంగాణలో రేపట్నుంచి 6, 7,8, తరగతులు ప్రారంభమవుతాయని వెల్లడించారు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల తెలంగాణలోని విద్యాసంస్థలు ఉన్నత తరగతి విద్యార్థులకు మాత్రమే అనుమతించి తరగతులను ప్రారంభించాయి. రేపటి నుంచి మార్చి 1 వరకు తరగతులను ప్రారంభించాలని కెసిఆర్ విద్యా శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. పాఠశాలలతో తప్పనిసరిగా కోవిడ్-19 మార్గదర్శకాలు పాటించాలన్నారు. విద్యార్థులు స్కూళ్లకు విధిగా హాజరుకావాలన్న నిబంధనేది లేదని, పిల్లలను పంపించేందుకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల అనుమతి తప్పనిసరి అని విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి తెలిపారు.

Classes 6 to 8 will start from tomorrow in Telangana