యాసంగి రైతుబంధు

ఈ నెల 27 నుంచి నవరి 7 వరకు రెండవ విడత రైతుబంధు సహాయం

రైతులందరికీ వర్తింపు : సిఎం కెసిఆర్ ప్రకటన

హైదరాబాద్ : రైతులకు ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్‌రావు చల్లటి కబురు అందిచారు. ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచి వచ్చే నెల (జనవరి) 7వ తేదీ వరకు రైతులకు రైతుబంధు సహాయం అందించనున్నట్లు ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క రైతు మిగలకుండా అందరికీ సాయం అందించాలని సిఎం అధికారులను ఆదేశించారు. రైతుల ఖాతాలోనే నేరుగా డబ్బులను జమ చేయాలని చెప్పారు. దీనికోసం అవసరమైన రూ.7,300 కోట్లను విడుదల చేయాలని ఆర్థిక శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.

తక్కువ విస్తీర్ణం కలిగిన రైతుల నుంచి మొదలుపెట్టి, ఎక్కువ విస్తీర్ణం కలిగిన రైతుల వరకు అందరికీ పది రోజుల వ్యవధిలో డబ్బులు జమ చేయాలని చెప్పారు. యాసంగి సీజన్ రైతుబంధు సహాయం (రెండో విడత) పంపిణీకి సంబంధించి అధికారులతో సిఎం కెసిఆర్ సోమవారం ప్రగతి భవన్‌లో సమీక్ష నిర్వహించారు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఎస్. నిరంజన్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్, ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రామకృష్ణ రావు, వ్యవసాయ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జనార్థన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైతుబంధు సహాయం పంపిణీకి అనుసరించాల్సిన విధానంపై చర్చించి, కార్యాచరణను ఖరారు చేశారు.

వృక్షవేదం పుస్తక ఆవిష్కరణ

రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ప్రచురించిన ‘వృక్షవేదం’ పుస్తకాన్ని ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ సోమవారం ప్రగతిభవన్ లో ఆవిష్కరించారు. దేశపతి శ్రీనివాస్ సంపాదకత్వంలో మామిడి హరికృష్ణ రచించిన ఈ పుస్తకంలో భారతీయ సాహిత్యంలోని వృక్షాలు, వనాల ప్రశస్తితో కూడిన శ్లోకాలను, తెలంగాణ అటవీ సౌందర్యంతో కూడిన ఫోటోలను జతచేసి ప్రచురించారు. ఈ సందర్భంగా ‘వృక్షవేదం’ పుస్తకాన్ని రూపొందించిన సంతోష్ కుమార్‌ను ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు.

వృక్షాలను దైవంగా భావించే సంస్కృతి మనదని అన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిరంతర కృషితో హరిత తెలంగాణ కల సాకారమవుతోన్నదని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి, ఎంఎల్ సి గోరటి వెంకన్న, ఒఎస్‌డి దేశపతి శ్రీనివాస్, సాంస్కృతిక శాఖ సంచాలకులు మామిడి హరికృష్ణ, ప్రముఖ యువ దర్శకుడు పూర్ణచందర్ బదావత్, గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాఘవ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

సిఎంకు ఆహ్వాన పత్రికను అందజేసిన గోరటి వెంకన్న

ఎంఎల్‌సి గోరటి వెంకన్న దంపతులు ప్రగతి భవన్‌లో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్‌ను కలిసి తమ కుమార్తె వివాహానికి హాజరు కావాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు. ఆహ్వాన పత్రికను ముఖ్యమంత్రికి అందజేశారు.

CM announced rythu bandhu will be given from 27