లక్నో : తెలంగాణ సిఎం కెసిఆర్ కుటుంబ సభ్యులు రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ఉత్తరప్రదేశ్ కు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో వారు వారణాసిలో శుక్రవారం పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా వారు కాశీ అన్నపూర్ణాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తాము అన్నపూర్ణాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నట్టు కెసిఆర్ తనయ, ఎంఎల్ సి కవిత తెలిపారు. అన్నపూర్ణాదేవికి పూజలు చేయడం సంతోషంగా ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. తెలుగు ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని అన్నపూర్ణాదేవిని ప్రార్థించినట్టు ఆమె వెల్లడించారు. గురువారం నాడు కూడా కెసిఆర్ కుటుంబ సభ్యలు వారణాసిలోని పలు ఆలయాలను సందర్శించి పూజలు చేశారు. వారణాసి పర్యటనకు వెళ్లిన వారిలో కెసిఆర్ సతీమణి శోభ, ఆయన కూతురు కవిత , ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు.

It was a privilege to offer my prayers at Annapurna Temple. It was indeed a blissful feeling to have worshiped Mahadev and Maa Parvati. #Varanasi #Kashi pic.twitter.com/aLEgllFCv4

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) January 29, 2021