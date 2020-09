నిక్కచ్చిగా ఉందాం నిలదీద్దాం

అసెంబ్లీలో ప్రజలకు వాస్తవాలు వివరిద్దాం

అన్ని అంశాలపై కూలంకషంగా చర్చ జరగాలి

సంపూర్ణ సమాచారంతో మంత్రులు సిద్ధంగా ఉండాలి

కరోనా వ్యాప్తి నివారణ, రోగులకు వైద్యం, భారీ వర్షాలు, పంట నష్టం, శ్రీశైలం ప్రమాదం, విద్యుత్ విజయాలు, నియంత్రిత సాగు తదితర అంశాలపై చర్చ

జిఎస్‌టి అమలులో అన్యాయం, ఆర్థిక విధానాలు, రిజర్వేషన్లపై నాన్చివేత ధోరణిపై కేంద్రాన్ని

ఎండగడదాం

7 నుంచి జరిగే అసెంబ్లీపై మంత్రులు, విప్‌లతో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ సమావేశం

ప్రజాస్వామ్యం పరిఢవిల్లేలా అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగాలి. శాసనసభ అంటే అల్లర్లు, దూషణలు, గందరగోళం, తిట్లు, శాపనార్థాలు కాదు. పనికి మాలిన నిందలు వేసుకోవడానికి, అసహనం ప్రదర్శించడానికి వేదిక కారాదు. ఇలాంటి ధోరణిలో మార్పు రావాలి. అసెంబ్లీ నిర్వహణలో గుణాత్మక మార్పులు అవసరం. స్ఫూర్తి వంతమైన చర్చలు జరగాలి. అవి గొప్పగా, వాస్తవాల ఆధారంగా ఉండాలి. ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా సభ్యులు మాట్లాడాలి.

– సిఎం కెసిఆర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: ప్రజాస్వామ్య విలువలు పరిఢవిల్లేలా అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగాలని ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్‌రావు ఆకాంక్షించారు. దేశానికి ఆదర్శంగా ఉం డేలా తెలంగాణ శాసనసభను నిర్వహించాలన్నా రు. రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూలంకశంగా చర్చ జరగాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటున్నదని అన్నా రు. ఇందుకోసం ఎన్ని రోజులైనా సరే, అన్ని రాజకీయ పక్షాలు ప్రతిపాదించిన అంశాలపై చర్చ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. అసెంబ్లీలో జరిగే చర్చ సందర్భంగా అన్ని వాస్తవాలను ప్రజలకు వివరించడం కోసం మంత్రులు సి ద్ధం కావాలని సిఎం ఆదేశించారు. ఈ నెల 7నుం చి జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై మంత్రులు, విప్‌లతో సిఎం కెసిఆర్ గురువారం ప్రగతి భవన్‌లో పలువురు మంత్రులు, ప్రభుత్వ విప్‌లు, ఎంఎల్‌సిలు తదితరులతో సమావేశమయ్యారు.

కరోనా వ్యాప్తి నివారణ, కరోనా బాధితులకు అందుతున్న వైద్యం, రాష్ట్రంలో విస్తరించిన వైద్య సేవలు, భారీ వర్షాల వల్ల జరిగిన పంట నష్టం – తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, శ్రీశైలం జల విద్యుత్ కేంద్రంలో జరిగిన ప్రమాదం, విద్యుత్ రంగంలో సాధించిన విజయాలు, కొత్త రెవెన్యూ చట్టం, రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం పేర ఆం ధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న అక్రమ ప్రాజెక్టు – నీటి పారుదల రంగానికి సంబంధించిన అంశా లు, జిఎస్‌టిలో అమలులో జరుగుతున్న అన్యా యం, కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంభిస్తున్న ఆర్థిక వి ధానాల వల్ల కలుగుతున్న నష్టం, రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన తీర్మానాల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న నాన్చివేత ధోరణి, నియంత్రిత పద్ధతిలో పంట సాగుతో పాటు వ్యవసాయ రంగం, పివి శతజయంతి ఉత్సవాలు తదితర అంశాలను చర్చించాలని ఈ సమావేశంలో తలపెట్టారు. ప్రభుత్వ పరంగా చర్చకు సిద్ధమైన అంశాలను బిఎసి సమావేశంలో ప్రతిపాదించాలని నిర్ణయించారు. అలాగే ఇటీవల మరణించిన ఎంఎల్‌ఎ రామలింగారెడ్డికి అసెంబ్లీలో మొదటి రోజే నివాళి అర్పించనున్నట్లు సిఎం తెలిపారు. అసెంబ్లీలో చర్చకు వచ్చే అన్ని అంశాలపై సంపూర్ణమైన సమాచారంతో మంత్రులు సిద్ధంగా ఉండాలని సిఎం ఆదేశించారు.

చట్ట సభలకు మించిన వేదిక మరోటి లేదు

ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై చర్చ జరగడానికి, నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి చట్ట సభలకు మించిన వేదిక మరోకటి లేదని సిఎం కెసిఆర్ అన్నారు. ఈ వేదికను ప్రజాప్రతినిధులంతా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలు, చట్టాలు అమలు క్షేత్రస్థాయిలో ఎలా ఉందో సభ్యులు విశ్లేషించాలని సిఎం సూచించారు. ఇందులో ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉంటే కూడా సభ్యులు ధైర్యంగా ప్రస్తావించాలన్నారు. సభ్యులడిగే ప్రతి అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ప్రభుత్వం చెపుతుందని సిఎం కెసిఆర్ తెలిపారు. అధికార పక్ష సభ్యులు కూడా ప్రజలకు సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని సభలో ప్రస్తావించాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అసెంబ్లీ అంటే అల్లర్లు, దూషణలు, గందరగోళం, తిట్లు, శాపనార్థాలు కాదు. పనికి మాలిన నిందలు వేసుకోవడానికి, అసహనం ప్రదర్శించడానికి అసెంబ్లీ వేదిక కారాదని సిఎం కెసిఆర్ అన్నారు.

ఇలాంటి ధోరణిలో మార్పు రావాలని ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్ర అసెంబ్లీ నిర్వహణలో గుణాత్మక మార్పులు రావాలన్నారు. స్పూర్తి వంతమైన చర్చలు జరగాలని వ్యాఖ్యానించారు. చట్టాలు తయారు చేయానికి (శాసనాలు నిర్మించడానికి), బడ్జెట్ ఆమోదించడానికి, చట్టాలు, బడ్జెట్ అమలు ఎలా ఉందో విశ్లేషించుకోవడానికి శాసనసభలో చర్చ జరగాలన్నదే తన అభిమతమన్నారు. ఈ చర్చలు గొప్పగా, వాస్తవాల ఆధారంగా జరగాలన్నారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా సభ్యులు మాట్లాడాలని సిఎం కెసిఆర్ పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీలో చర్చ ద్వారా అటు ప్రజాస్వామ్యం మరింత బలపడాలన్నారు. ఇటు ప్రజలకు ఉపయోగకరమైన నిర్ణయాలు వెలువడాలని అభిలాషించారు. ఈ విధంగా తెలంగాణ శాసనసభ జరగాలని, అదే ప్రభుత్వం కోరుకుంటున్నదని సిఎం కెసిఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఏ పార్టీ సభ్యులైనా సరే, ఏ విషయం గురించి అయినా సరే సభలో మాట్లాడవచ్చునని అన్నారు.

దానికి సమాధానం చెప్పడానికి, వివరణ ఇవ్వడానికి, ఆచరణాత్మకమైన సూచనలు స్వీకరించడానికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుందన్నారు. సభ్యులు మాట్లాడే విషయాలు వాస్తవాలు ప్రతిబింబించాలని, అవి క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవ పరిస్థితికి అద్దం పట్టేలా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి, కెటి రామారావు, టి.హరీశ్ రావు, ఈటెల రాజేందర్, జి.జగదీష్ రెడ్డి, ఎస్. నిరంజన్ రెడ్డి, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, శాసన మండలిలో చీఫ్ విప్ బోడకుంటి వెంకటేశ్వర్లు, విప్‌లు ప్రభాకర్, భాను ప్రసాద్, కె. దామోదర్ రెడ్డి, అసెంబ్లీలో చీఫ్ విప్ దాస్యం వినయ భాస్కర్, విప్‌లు గంప గోవర్థన్, గొంగిడి సునిత, బాల్క సుమన్, గువ్వల బాలరాజు, రేగ కాంతారావు, అరికపూడి గాంధి, రాజ్యసభ సభ్యుడు జె.సంతోష్ కుమార్, ఎంఎల్‌సిలు పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, శేరి సుభాష్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

CM KCR meeting on Assembly Sessions to be held from 7