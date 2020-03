ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని మేం ఎక్కడా చెప్పలేదు : సిఎం

హైదరాబాద్: ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని మేం ఎక్కడా చెప్పలేదని, తెలంగాణ ఏర్పడితే మనకు లక్ష ఉద్యోగాలు వస్తాయని చేప్పా అని సిఎం కెసిఆర్ వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ లో ఐటి రంగంలో 7 లక్షల మంది పని చేస్తున్నారు. వందకు వందశాతం త్వరలో కొత్త రెవెన్యూ చట్టాన్ని తీసుకోస్తామని సిఎం కెసిఆర్ అన్నారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచే 57 ఏళ్లు నిండిన వారికి పెన్షన్, రాష్ట్రంలో జరిగిన దిశ ఘటన చాలా బాధాకరమని, మహిళలకు షీటీమ్స్ రక్షణ కల్పిస్తున్నాయని కెసిఆర్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కరోనా లేదు.. ప్రజల్లో లేని భయం కల్పించొద్దని ఆయన సూచించారు. ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందని, 22 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత దాటితే కరోనా వైరస్ బతకదన్నారు.

కౌన్సిల్ అంటే నాకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం, గౌరవం ఉంది. చాలా విషయాలు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని ఆయన చెప్పారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చాలా ఇబ్బందులకు గురైన విషయం మనకు తెలుసు.. మన హక్కుల గురించి మాట్లాడితే కూడా అవహేళన చేసేవారన్నారు. తెలంగాణ వస్తే తప్ప మన బాధలు పోవని, అనేక విషయాల్లో తెలంగాణ అగ్రభాగాన ఉందని ఆనాడే చెప్పాను. తెలంగాణ ఏర్పాడిన తరువాత కరెంట్ బాధ పోయిందని, దేశంలోని అన్ని రంగాలకు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అని కెసిఆర్ చెప్పారు. పవర్ సెక్టార్ లో తెలంగాణ అగ్రగామిగా ఉందని, 2023 డిసెంబర్ నాటికి 25 వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి స్థాయికి రాష్ట్రం చేరుతుందన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో కరెంట్ కష్టాలు రావని ఆయన తెలియజేశారు.

