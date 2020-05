కార్మికులకు మేడే శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సిఎం

హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలోని కార్మికులకు ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ మేడే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జాతి నిర్మాణం, నాగరికత వికాసంలో కార్మికుల చెమట, రక్తం ఉన్నాయని సిఎం అన్నారు. యావత్ సమాజం కార్మిక వర్గానికి అండగా నిలవాల్సిన తరుణమిదన్నారు. కార్మికులు క్షేమంగా, సంతోషంగా ఉండాలని సిఎం ఆకాంక్షించారు. ప్రతి ఒక్క కార్మికులనికి తెలంగాణ సర్కార్ అండగా ఉంటుందని సిఎం పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో కరోనా కష్టాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటున్న కార్మికులకు వందనం, వారందరికీ కార్మికదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అని రాష్ట్ర కార్మికశాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి తెలిపారు. కార్మికుల శ్రేయస్సుకు సిఎం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. విపత్తు నుంచి బయటపడ్డాక బంగారు తెలంగాణాలో భాగస్వాములు కావాలని మంత్రి మల్లారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.

CM KCR Says May Day Greetings To Telangana Workers