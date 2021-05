పాక్షికమా.. సంపూర్ణమా?

లాక్‌డౌన్‌పై నేడు నిర్ణయం

మధ్యాహ్నం 2 గం.లకు సిఎం కెసిఆర్ అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం

లాక్‌డౌన్‌తో ఎదురయ్యే పరిణామాలు, ధాన్యం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియపై లోతుగా చర్చ

వివిధ ప్రతిపాదనలపై కీలక నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రోజు రోజుకూ కరోనా విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో లాక్‌డౌన్ విధింపుపై క్యాబినెట్‌లో చర్చించి ని ర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు అధ్యక్షతన ప్రగతి భవన్‌లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు క్యాబినెట్ సమావేశం జరగనున్నది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో లాక్‌డౌన్ విధించినా కూడా కరోనా అంతగా తగ్గుతలేదని, సరియైన ఫలితాలు లేవని రిపోర్టులు అందుతున్నవి. ఈ నేపథ్యంలో లాక్‌డౌన్ విధింపుపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొన్ని వర్గాలు లాక్‌డౌన్ కావాలని కోరుకుంటున్న పరిస్థితి కూడా వున్నది. ఈ పరిస్థితుల్లో.. లాక్‌డౌన్ విధించడం వల్ల కలిగే సాదకబాదకాలతో పాటు, రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ధాన్యం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ మీద లాక్‌డౌన్ ప్రభావం ఏ మేరకు ఉంటుందనే అంశంపై క్యాబినెట్ చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నది.

పాక్షిక లాక్‌డౌన్ లేదా సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్

రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. రాష్ట్రంలో లాక్‌డౌన్ విధించాలా వద్దా అనే అంశంపై మంగళవారం జరిగే క్యాబినెట్ సమావేశంలో విస్తృతంగా చర్చించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా వివిధ ప్రతిపాదనలపై కేబినెట్ చర్చించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. రెండు వారాలపాటు ప్రతి రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు పాక్షిక లాక్‌డౌన్ విధించడంపై కేబినెట్ చర్చించనున్నట్లు తెలిసింది. ఈ తరహా పాక్షిక లాక్‌డౌన్ ద్వారా వరి కొనుగోళ్లు చేపట్టి, ఆ తరవాత సంపూర్ణ లాక్డౌన్ విధించాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అలాగే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెంటనే రెండు వారాలపాటు సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్ విధించడం ప్రతిపాదనలపై సుధీర్ఘంగా చర్చించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో లాక్‌డౌన్ ఎన్ని రోజులపాటు విధించాలి, లాక్ డౌన్ విధిస్తే ఎదురయ్యే పర్యవసాలు తదితర అంశాలపై కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

