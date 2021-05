సమ్మె సమంజసమా?

జూడాలు తక్షణమే విధుల్లో చేరాలి

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి నిర్ణయం సరికాదు

న్యాయపరమైన డిమాండ్లను తప్పక పరిష్కరిస్తాం

సీనియర్ రెసిడెంట్ల గౌరవ వేతనాన్ని 15% పెంచాలని నిర్ణయం

సమీక్ష సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్‌రావు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో సమ్మెకు పిలుపునివ్వడం మంచిది కాదని, ఇటువంటి కీలక సమయంలో ప్రజారోగ్యాన్ని దృష్టిలో వుంచుకుని తక్షణమే విధుల్లో చేరాలని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు జూనియర్ డాక్టర్లకు సూచించారు. ప్రభుత్వం, జూనియర్ డాక్టర్ల పట్ల ఏనాడూ వివక్ష చూపలేదని వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తూనే వున్నదని, ఇప్పుడు కూడా న్యాయమైన కోరికలను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా వున్నదని సిఎం స్పష్టం చేశారు. బుధవారం ప్రగతి భవన్‌లో వైద్యశాఖ అధికారులతో రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితి, వాక్సినేషన్ కార్యక్రమం, తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జూనియర్ డాక్టర్ల విషయాన్ని వైద్యాధికారులు, సిఎం కెసిఆర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

వారి సమస్యలపై సిఎం మాట్లాడుతూ, “జూనియర్ డాక్టర్లవి న్యాయమైన కోరికలు అయినపుడు, పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం వుండబోదు. వాటిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చి పరిష్కరించుకోవచ్చు. అంతేకానీ, చీటికి మాటికి ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా, సమయాసందర్బాలను కూడా చూడకుండా, సమ్మె పేరుతో విధులను బహిష్కరించడం సరియైన పద్దతి కాదు. అదీకూడా, కరోనా వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి నిర్ణయాన్ని ప్రజలు హర్షించరు” అని సిఎం కెసిఆర్ స్పష్ఠం చేశారు. చాలా రాష్ట్రాల్లో జూనియర్ డాక్టర్లకు స్టయిఫండ్‌ను తెలంగాణ కంటే తక్కువగా ఇస్తున్న విషయాన్ని వైద్యాధికారులు సిఎం దృష్టికి తెచ్చారు. ఈ సందర్భంగా జూనియర్ డాక్టర్ల సమస్యలు ఏమిటి అని సిఎం ఆరాతీసారు. అధికారులు సిఎం కెసిఆర్ దృష్టికి తీసుకురాగా, వాటిని వెంటనే పరిష్కరించాలని సిఎం ఆదేశించారు.

సీనియర్ రెసిడెంట్లకు ఇచ్చే గౌరవ వేతనాన్ని 15 శాతం పెంచాలని సిఎం నిర్ణయించారు. మూడు సంవత్సరాల వైద్య విద్య అభ్యసించి కొవిడ్ సేవల కొరకు కొనసాగుతున్న వైద్య విద్యార్దులకు కూడా సీనియర్ రెసిడెంట్లకు ఇచ్చే గౌరవ వేతనాన్ని అందించాలని సిఎం నిర్ణయించారు. కరోనా సేవలందిస్తున్న నేపథ్యంలో జూనియర్ డాక్టర్లకు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు నిమ్స్‌లో ఇప్పటికే అందిస్తున్న వైద్య సేవలను మరింత మెరుగ్గా అందించాలని అన్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిబంధనల మేరకు ఎక్స్‌గ్రేషియాను కూడా అందిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వారి కోరిక మేరకు సత్వరమే అందించాలని అధికారులను సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ ప్రధానకార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్, సిఎం కార్యదర్శి, సిఎంవో కొవిడ్ ప్రత్యేకాధికారి రాజశేఖర్ రెడ్డి, హెల్త్ సెక్రటరీ ఎస్‌ఎఎం రిజ్వీ, డిఎంఒ రమేశ్ రెడ్డి, డైరక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ శ్రీనివాసరావు, సిఎం ఒఎస్‌డి గంగాధర్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

సమ్మెకు ఇది సరైన సమయం కాదు : మంత్రి కెటిఆర్

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జూనియర్ డాక్టర్లు తక్షణమే సమ్మె విరమించి విధుల్లో చేరాలని ఐటి శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. సమ్మె విరమించకపోతే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. జూడాల సమ్మెకు ఇది సరైన సమయం కాదని, వారి సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని అన్నారు. హైదరాబాద్ టీకా హబ్‌గా ఉందని, అయినా గ్లోబల్ టెండర్లు పిలవాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. వ్యాక్సిన్లపై కేంద్రం కలగజేసుకోకపోవడం వల్లే కొరత ఏర్పడిందని కెటిఆర్ విమర్శించారు. కోటి వ్యాక్సిన్లకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే టెండర్లు పిలిచిందని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు.

రెసిడెంట్ డాక్టర్లకూ 15 శాతం పెంచాలని భావిస్తున్నాం : డిఎంఇ శ్రీనివాసరావు

సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశాలతో జూడాలతో పాటు రెసిడెంట్ డాక్టర్లకూ 15 శాతం స్టైఫండ్‌ను పెంచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుందని డిఎంఇ తెలిపారు. దీంతో సుమారు 15 వందల మంది డాక్టర్లకు జీతాలు పెరుగుతాయన్నారు. అంటే ప్రస్తుతం ఇస్తున్న రూ 70 వేలకు అదనంగా మరో రూ.10,500 పెరుగుతాయన్నారు. దీంతో ప్రభుత్వంపై రూ. 21 కోట్ల అదనపు భారం పడుతుందని తెలిపారు. అంతేగాక ఇప్పటికే చాలా మంది హెల్త్‌కేర్ వర్కర్లకు నిమ్స్‌లో చికిత్స చేస్తున్నామని, అంతేగాక ప్రతి ఆసుపత్రిలో జూడాలు, రెసిడెంట్‌లకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కూడా కల్పించాలమన్నారు. దీంతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులకూ చికిత్స చేస్తున్నామన్నారు. కానీ ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో జూడాల సమ్మె చేస్తామనడం సరికాదని ఆయన వివరించారు.

CM serious on jr doctors strike, says not right to boycott duties