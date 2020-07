డా.బిఎస్ బజాజ్ మృతిపట్ల సిఎం సంతాపం

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ లో బయోటెక్ ఇండస్ట్రీకి ఆద్యుడు డాక్టర్ బిఎస్ బజాజ్ మృతికి సిఎం కెసిఆర్ సంతాపం తెలిపారు. ఆయన వయసు 93 ఏండ్లు. బయోటెక్ పరిశ్రమలకు డాక్టర్ బిఎస్ బజాజ్ చేేసిన సేవలను సిఎం గుర్తు చేశారు. ఏషియన్ బయోటెక్ అసోసియేషన్స్ వ్యవస్థాపక సెక్రటరీ జనరల్ గా డాక్టర్ బజాజ్ చేసిన సేవలను సిఎం గుర్తుచేసుకున్నారు. తెలంగాణ సిఎంవొ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లోఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించింది. అయితే గ‌తేడాది జ‌రిగిన బ‌యో ఏషియా స‌ద‌స్సులో బ‌జాజ్‌కు తెలంగాణ సర్కార్ లైఫ్‌టైం అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు అంద‌ుకున్న విషయాన్ని కూడా కెసిఆర్ గుర్తుచేశారు. బ‌జాజ్ మృతిప‌ట్ల ఆయ‌న కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌కు ముఖ్యమంత్రి సంతాపం తెలిపారు.

CM Sri KCR has mourned the death of Dr. B S Bajaj, Doyen of Biotech Industry in Hyd. CM recalled the services rendered by Dr. Bajaj as Founder Secretary-General of Federation of Asian Biotech Associations and on how he worked tirelessly to make Genome Valley & Bio-Asia a reality.

