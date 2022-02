ఉద్ధవ్ మద్దతు

“కెసిఆర్ మీరు చాలా గొప్పగా పోరాడుతున్నారు. మీది న్యాయమైన పోరాటం. ఈ దేశాన్ని విభజన శక్తుల నుండి కాపాడుకోవడానికి సరైన సమయంలో మీరు గళం విప్పారు. రాష్ట్రాల హక్కుల కోసం, దేశ సమగ్రతను కాపాడేందుకు మీరు పోరాటం కొనసాగించండి. ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగండి. మా మద్దతు మీకు సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఈ దిశగా దేశ ప్రజలందరినీ కూడగట్టేందుకు మా వంతు సహకారాన్ని అందిస్తాం”

– మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాక్రే

ముంబై రావాలని ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్‌కు మహారాష్ట్ర సిఎం ఆహ్వానం, 20న వెళ్లనున్న సిఎం కెసిఆర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాక్రే బుధవారం నాడు సిఎం కెసిఆర్‌కు ఫోన్ చేశారు. ఈ నెల 20న ముంబైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు. ఆ రోజు కెసిఆర్ ముంబై వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఉద్దవ్ ఠాక్రేతో సమావేశం కానున్నారు. కెసిఆర్ చేపట్టిన బిజెపి వ్యతిరేక పోరాటానికి ఉద్ధవ్ థాక్రే మద్దతు ప్రకటించారు. దేశం కోసం కెసిఆర్ చేస్తున్న పోరాటానికి సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు. ‘కెసిఆర్ మీరు చాలా గొప్పగా పోరాడుతున్నారు. మీది న్యాయమైన పోరాటం. ఈ దేశాన్ని విభజన శక్తుల నుండి కాపాడుకోవడానికి సరైన సమయంలో మీరు గళం విప్పారు. రాష్ట్రాల హక్కుల కోసం, దేశ సమగ్రతను కాపాడేందుకు మీరు పోరాటం కొనసాగించండి. ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగండి. మా మద్దతు మీకు సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఈ దిశగా దేశ ప్రజలందరినీ కూడగట్టేందుకు మా వంతు సహకారాన్ని అందిస్తాం’ అని ఉద్దవ్ థాకరే ఫోన్‌లో కెసిఆర్‌తో చెప్పారు. ముంబైకి వచ్చి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించాలని.. అదే సందర్భంలో భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చలు జరుపుదామని అన్నారు.

కెసిఆర్‌కు పలువురు మద్దతు

ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విపక్ష పార్టీలను ఏకం చేస్తున్న కెసిఆర్‌కు పలువురి నుంచి మద్దతు లభిస్తోంది. మాజీ ప్రధాని జనతాదళ్(సెక్యులర్) జాతీయ అధ్యక్షుడు హెచ్.డిదేవెగౌడ్.. కెసిఆర్‌కు మద్దతు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. దేశంలో మతతత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నందుకు సిఎం కెసిఆర్‌ను దేవెగౌడ్ అభినందించారు. మతతత్వ శక్తుల మీద ఎవరమైనా పోరాటాన్ని కొనసాగించాల్సిందేనని ఆయన చెప్పారు. దేశ లౌకికవాద సంస్కృతిని, దేశాన్ని కాపాడుకునేందుకు మేమందరం మీకు అండగా ఉంటాం.. మీ యుద్ధాన్ని కొనసాగించాలని కెసిఆర్‌కు దేవెగౌడ్ సూచించారు. దీనికి ముఖ్యమంత్రి బదులిస్తూ.. తాను త్వరలో బెంగళూరుకు వచ్చి సమావేశమవుతానని చెప్పారు.

CM Uddhav extends support to kcr on his fight against bjp