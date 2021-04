హైదరాబాద్: పరిపాలన వికేంద్రీకరణలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన సమీకృత కలెక్టరేట్‌ల నిర్మాణాలు త్వరితగతిన పూర్తవుతున్నాయి. ఈ ఏడాది చివరినాటికి అన్నీ భవనాలను పూర్తి చేయాలన్న సంకల్పంతో అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఈ భవనాలను పూర్తి చేయడానికి 2021, 22 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సుమారుగా రూ. 600 కోట్లను ప్రభుత్వం కేటాయించడంతో పనులను త్వరగా పూర్తి చేయడానికి గుత్తేదారులు ముందుకెళుతున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 26 జిల్లా కేంద్రాల్లో సమీకృత కలెక్టరేట్‌ల నిర్మాణం కోసం 2017 అక్టోబరులో శంకుస్థాపనలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. సిఎం కెసిఆర్ 2018 మే 9న శంకుస్థాపన చేసిన మెదక్ జిల్లా కలెక్టరేట్ పనులు సైతం త్వరలోనే పూర్తయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలిసింది.

ఒకేసారి 16 కలెక్టరేట్ భవనాలు…

మే లేదా జూన్ నెలలో ఒకేసారి 16 కలెక్టరేట్ భవనాలను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్టుగా తెలిసింది. అందులో ఒకటి లేదా రెండు భవనాలను సిఎం కెసిఆర్ ప్రారంభించనుండగా మిగతా భవనాలను ఆయా జిల్లాల మంత్రులు ప్రారంభించినున్నట్టుగా తెలిసింది. ఇప్పటికే పూర్తయిన భవనాలకు సంబంధించి మంచి ముహూర్తం చూసే పనిలో అధికారులు ఉన్నట్టుగా సమాచారం. ఈ నిర్మాణాలకు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు ఆర్ అండ్ బి శాఖ మంత్రి అధికారులు, గుత్తేదారులతో సమీక్ష జరపడంతో పాటు వారికి సలహాలు, సూచనలు ఇస్తూ భవన నిర్మాణ పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయడానికి కృషి చేస్తున్నారు.

గత సంవత్సరం కోవిడ్, లాక్‌డౌన్ నేపథ్యంలో….

అయితే 2020 సంవత్సరంలోనే పలు కలెక్టరేట్‌ల భవనాలు పూర్తి కావాల్సి ఉండగా, కోవిడ్, లాక్‌డౌన్ నేపథ్యంలో పనులు ఆగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. లాక్‌డౌన్ సడలింనపు తదనంతరం భవనాలను పూర్తి చేయడానికి కాంట్రాక్టర్లు పగలు, రాత్రి అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి 16 జిల్లాల కలెక్టరేట్‌లు ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని అందులో 5 శాతం పనులు మాత్రమే మిగిలిపోయామని అవి కూడా త్వరలోనే పూర్తి అవుతాయని అధికారులు పేర్కొంటుండగా, మరో ఐదు కేంద్రాల్లో 80 నుంచి 90 శాతం పనులు పూర్తయినట్టుగా తెలిసింది. మరో రెండు చోట్ల నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని, కరీంనగర్, ములుగు, నారాయణపేట జిల్లాలకు సంబంధించి భవన నిర్మాణాలకు సంబంధిం ఈ మధ్యనే గ్రీన్‌సిగ్నల్ ఇచ్చిందని, త్వరలోనే వాటిని కూడా పూర్తి చేస్తామని ఆర్ అండ్ బి అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

70 నుంచి 80 శాతం పనులు

కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, రంగారెడ్డి, జోగులాంబ గద్వాల్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో కలెక్టరేట్ నిర్మాణ పనులు 70 నుంచి 80 శాతం పూర్తయ్యాయి. ఈ పనులు రెండు నెల్లలో పూర్తికానున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. మెదక్, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టరేట్‌లు 60 శాతం పూర్తికాగా, జయశంకర్ భూపాలపల్లి కలెక్టరేట్‌కు సంబంధించి జరుగుతున్న స్థల వివాదాకి సిఎం కెసిఆర్ పరిష్కారం చూపడంతో ఆ పనులు కూడా ప్రారంభం అయినట్టుగా ఆర్ అండ్ బి అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణంలో పచ్చదనానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. పనిమీద వచ్చే వారికి ఆహ్లాదపరిచేలా పలురకాల చెట్లను నాటుతున్నారు. సందర్శకులు కూర్చునేలా సిమెంట్ బెంచీలతో చిన్న చిన్న పార్కులను నిర్మిస్తున్నారు. నిర్మాణానికి సంబంధించి ఎక్కడా రాజీపడకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుండడంతో భావితరాలకు ఆదర్శంగా నిలిచేలా ఈ కట్టడాలు ఉంటాయని ఆర్ అండ్ బి అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

