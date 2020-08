ఆసుపత్రిలో చేరిన హాస్యనటుడు థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీ

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ టాలీవుడ్ హాస్యనటుడు థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీ అనారోగ్యంతో మంగళవారం ఆసుపత్రిలో చేరారు. అనారోగ్యంతో తాను ఆసుపత్రిలో చేరినట్టు పృథ్వీ సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలిపారు. గత పది రోజుల నుంచి తాను జలుబుతో బాదపడుతున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో రెండు సార్లు కరోనా పరీక్షలు చేయించుకున్నానని, రెండు సార్లు నెగిటివ్ వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరోనా లక్షణాలు లేకున్నప్పటికీ 15 రోజుల పాటు క్వారంటైన్ లో ఉండాలని వైద్యులు సూచించడంతో ఆసుపత్రిలో చేరినట్టు ఆయన చెప్పారు. ఏడు కొండల వేంకటేశ్వరసామి, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో తాను కోలుకుంటానని ఆయన తెలిపారు. పృథ్వీ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

Comedian #Prudhviraj undergoing treatment for sickness and wishing all your prayers for his sppedy recovery. pic.twitter.com/9RwCLmFH2z

— Vamsi Shekar (@UrsVamsiShekar) August 4, 2020