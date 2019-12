హైదరాబాద్‌: ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఆధునిక డిజైన్లతో కొత్తగా 800 బస్‌ షెల్టర్లు నిర్మిస్తామని జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనర్‌ లోకేశ్‌ కుమార్‌ చెప్పారు. జెబిఎస్‌ నుంచి ఎంజిబిఎస్‌ వరకు చెత్తను తొలగించాలని జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనర్‌ అధికారులను ఆదేశించారు. మెట్రో పిల్లర్ల కింద సాఫీగా వాహనాలు వెళ్లే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మెట్రోరైల్‌ సంస్థ తొలగించిన 400 బస్‌షెల్టర్లను అనువైన ప్రదేశాల్లో పునర్నిర్మిస్తామన్నారు. ప్రధాన రోడ్లపై రద్దీని తగ్గించుటకు లింక్‌ రోడ్లను సమాంతర రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. పాదాచారుల సౌలభ్యం కోసం ఏప్రిల్‌లోగా 800కి.మీల పుట్‌పాత్‌లు నిర్మిస్తామని చెప్పారు. హోటల్‌ టూరిజం ప్లాజాలో నగర సమన్వయ సమావేశంలో కమిషనర్‌ లోకేశ్‌ కుమార్‌తో పాటు పలు విభాగాల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

Commissioner of GHMC said 800 new bus shelters will built