6% నేరాలు తగ్గాయి

2020లో హత్యలు 8.5%, మహిళలపై నేరాలు 1.9%, రోడ్డు ప్రమాదాలు 13.9% తకువ

ఎన్‌కౌంటర్‌లో 11 మంది మావోయిస్టులు మృతి, 135 మంది అరెస్టు

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 13లక్షల సిసి కెమెరాల ఏర్పాటు లక్షం, వార్షిక నివేదికను విడుదల చేసిన డిజిపి డా.మహేందర్ రెడ్డి

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: 2020లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరుశాతం నేరాలు తగ్గాయని డిజిపి డాక్టర్ మహేందర్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకున్న వివిధ నేరాలకు సంబంధించిన వార్షిక నివేదికను బుధవారం నాడు పోలీసుశాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో డిజిపి, ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా డిజిపి మాట్లాడుతూ 2020 రాష్ట్రంలో కరోనా విపత్తులోనూ పోలీసులు అత్యంత ధైర్య సాహసాలతో విధులు నిర్వర్తించారన్నారు. ఈక్రమంలో కరోనా కారణంగా రాష్ట్ర పోలీసు శాఖలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తున్న పోలీసులు 72 మంది మృతిచెందారన్నారు. అలాగే వరదలు, ఎన్నికలలో పోలీసు శాఖ సమర్ధవంతంగా విధలు చేపట్టారన్నారు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర పోలీసులు నిరంతరం శ్రమించిన కారణంగా రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది నేరాల సంఖ్య తగ్గుముఖం పట్టిందని, ముఖ్యంగా హత్యలు 8.59, దొంగతనాలు 28.57 శాతం, చైన్‌స్నాచింగ్‌లు 46.12, మహిళలపై నేరాలు 1.92 శాతం తగ్గాయన్నారు.

అలాగే రహదారి ప్రమాదాలు 13.9 శాతం, వైట్‌కాలర్ నేరాలు 42 శాతం తగ్గుముఖం పట్టాయన్నారు. దర్పన్ ద్వారా 33మంది గుర్తించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించామని తెలిపారు. వివిధ నేరాలలో 48.5 శాతం మంది నేరస్థులకు శిక్ష పడిందని, వరంగల్, హాజీపూర్, ఆదిలాబాద్‌లలో రికార్డు స్థాయిలో నలుగురు దోషులకు ఉరిశిక్ష పడటం రాష్ట్ర పోలీసుల పనితీరుకు నిదర్శమన్నారు. గత సంవత్సర కాలంగా రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉందని, అన్ని పండుగలు, కార్యక్రమాలు, ఎన్నికలు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగకుండా పూర్తి చేశామన్నారు. శాంతిభద్రల పరిరక్షణలో తెలంగాణ పోలీస్ వ్యవస్థ విజయవంతంమైందని డిజిపి వివరించారు. ఇదిలావుండగా రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది హత్య శాతం తగ్గాయని, అయితే అత్యాచారాలు మాత్రం గత ఏడాది కన్నా 150 వరకు పెరిగినట్లు రికార్డులు వెల్లడిస్తున్నాయి.

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకే రకమైన సేవలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పోలీస్‌స్టేషన్లలో ఒకే రకమైన సేవలు అందించేందుకు ఫంక్షనల్ వర్టికల్ సిస్టమ్ అమలు ద్వారా పోలీసుల పనితీరు, సేవలు మరింత మెరుగుపరిచామన్నారు. రాష్ట్రంలో నేరం చేస్తే దొరికిపోతామని, శిక్షపడుతుందనే భయాన్ని ఇప్పటికే నేరస్థుల్లో తీసుకువచ్చామని చెప్పారు. రాష్ట్రమంతా పీపుల్స్ ఫ్రండ్లీ, స్మార్ట్ పోలీసింగ్ విధానం తీసుకువచ్చి ప్రజలకు పోలీసుశాఖ మరింత చేరువైందన్నారు. నేర రహిత రాష్ట్రం కోసం వినూత్న విధానాలతో పోలీసుల పనితీరు మెరుగుపడిందన్నారు. ప్రజలకు మరింత సులువుగా అందుబాటులో ఉండేలా సామాజిక మాధ్యమాలు వినియోగిస్తున్నామన్నారు.

మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా:

నేర రహిత, మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రమే లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆదిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు డిజిపి వెల్లడించారు. 2020 లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 11 ఎన్‌కౌంటర్లు జరగగా అందులో 11 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారని తెలిపారు. వివిధ ప్రాంతాలలో 135 మంది మావోలను అరెస్ట్ చేశామని, ఇందులో మావోయిస్టు స్టేట్ కమిటీ, జిల్లా కమిటీ మెంబర్లు, ఏరియా కమిటీల సభ్యులున్నారన్నారు. ఈక్రమంలో మావోల నుంచి ఈ ఏడాది ఒక ఎకె 47 గన్ తో పాటు, మొత్తం 22 ఆయుధాలు, 3 ల్యాండ్ మైన్స్ , 23 లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నామని డిజిపి తెలిపారు. మావోయిస్టుల రహిత తెలంగాణ లక్ష్యంగా పెట్టుకొని గత సంవత్సర కాలంగా ముందుకెళ్తున్నామని, గత సంవత్సర కాలంలో ఛత్తీస్‌గఢ్ నుంచి రాష్ట్రంలోకి పోలీసులు వచ్చేందుకు ప్రయత్నించారని, వారిని అడ్డుకున్నామన్నారు.

డయల్ 100కు 12.42లక్షల కాల్స్:

డయల్ 100, డయల్ 112 ద్వారా ప్రజలకు సేవలందిస్తున్నామని, ఫిర్యాదు వచ్చిన ఎనిమిది నిమిషాల్లోనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయం అందిస్తున్నట్లు డిజిపి చెప్పారు. డయల్ 100కు ఫోన్ వస్తే 8 నిమిషాల్లో గస్తీ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుంటున్నాయని, ఈ ఏడాది 12,42 లక్షలకుపైగా కాల్స్ వచ్చినట్లు వివరించారు. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఫిర్యాదుల స్వీకరణ కూడా ఈ ఏడాది పెరిగినట్లు డిజిపి వివరించారు.

13లక్షల సిసి కెమెరాలు లక్షంగా:

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం 6.65 లక్షల సిసి కెమెరాలు ఉన్నాయని, ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే 99 వేల కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఈక్రమంలో సిసి కెమెరాల ద్వారా 4,490 కేసులు పరిష్కరించాం. 2021లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 13 లక్షల సిసి కెమెరాల ఏర్పాటే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నామన్నారు. సిసి కెమెరాలు ద్వారా కీలక కేసులను సులభంగా ఛేదించామని, కాగా రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ కింద 624 కేసులు నమోదు చేశామని స్పష్టం చేశారు.

షీటీం పనితీరుతో మహిళల్లో భద్రతా భావం :

రాష్ట్రంలో షీటీమ్స్ ఏర్పాటుతో మహిళల్లో భద్రతా భావం కల్పించామని డిజిపి తెలిపారు. ఈ ఏడాది షీ టీంకు 4,855 ఫిర్యాదులు రాగా, అందులో 567 కేసులు నమోదు చేశామని తెలిపారు. తరచూ నేరాలకు పాల్పడుతున్న 350 మందిపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేసినట్లు స్పష్టంచేశారు.

ప్రమాదాలో తగ్గిన మృతుల సంఖ్య : ఈ ఏడాది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 16,866 రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నాయని, ఇందులో 5,821 మంది మృతి చెందగా 16,591 మంది క్షతగాత్రులు అయ్యారని డిజిపి తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంవియాక్ట్ కింద రాష్ట్రంలో కోటి 67 లక్షల 98 వేల కేసులు నమోదయ్యాయన్నారు.

యాప్‌ల నిర్వహణలో చైనా హస్తం:

ఇటీవల కాలంలో రుణ యాప్స్‌ల ఆగడాలపై సైబర్ క్రైం, సిసిఎస్ పోలీసులు దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారని, కాగా ఈ కేసులో చైనా సహా విదేశీయుల హస్తం ఉంటడంతో మరిన్ని కీలక ఆధారాలు సేకరిస్తున్నామన్నారు. యాప్స్ నిర్వహకుల వేధింపులపై కేసులు వచ్చిన వెంటనే రాష్ట్ర పోలీసులు స్పందించిన తీరు దేశవ్యాప్తంగా పోలీసులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోందన్నారు. ఇప్పటికే అన్‌లైన్ రుణాల కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు 30 మందిని అరెస్ట్ చేశామని, కీలక నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపామన్నారు.

