అనివార్యపు నిర్ణయమన్న సిఎం స్టాలిన్

న్యూఢిల్లీ: పొరుగు రాష్ట్రం తమిళనాడులో సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్ విధించనున్నారు. ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రంలో పూర్తిస్థాయి లాక్‌డౌన్‌ను విధిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టిన ఎంకె స్టాలిన్ శనివారం ప్రకటించారు. సోమవారం నుంచి ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలులోకి వస్తుంది. 10వ తేదీ తెల్లవారుజాము నుంచి ఈ నెల 24వరకూ లాక్‌డౌన్ ఉంటుందని స్టాలిన్ వివరించారు. ఇది అనివార్యపు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తీసుకుంటున్న కీలక నిర్ణయం అని స్టాలిన్ తెలిపారు. శుక్రవారమే స్టాలిన్ సిఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల ఉధృతి, చికిత్స ఇతరత్రా అంశాలపై శనివారం ఆయన ఉన్నతస్థాయిలో దృష్టి సారించారు.

లాక్‌డౌన్‌కు ప్రజానీకం, వ్యాపార సంస్థలు, దుకాణాలు ఇతరత్రా అంతా మానసికంగా ఇప్పటి నుంచే సంసిద్ధం కావల్సి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా శనివారం, ఆదివారం రాష్ట్రంలో దుకాణాలు ఇతరత్రా సంస్థలు కేవలం ఉదయం ఆరు నుంచి రాత్రి 9వరకూ తెరిచి ఉంచాల్సి ఉంటుంది. సోమవారం నుంచి పూర్తి స్థాయి లాక్‌డౌన్‌కు అంతా సిద్ధం కావల్సి ఉంటుంది. శుక్రవారం తమిళనాడులో కొత్తగా 26,465 కొవిడ్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. దీనితో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య రాష్ట్రంలో 1,35,355 వరకూ చేరింది. దేశంలో కరోనా తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న పది రాష్ట్రాల జాబితాలో తమిళనాడు తన మోత మోగిస్తూ వస్తోంది. రాష్ట్రంలో తొలివేవ్ కొవిడ్ దశలో కేవలం 7000 మందికి కరోనా సోకింది.

అయితే దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలతో పాటు తమిళనాడు కూడా సెకెండ్‌వేవ్ కరోనా ప్రభావంతో తల్లడిల్లుతోంది. కేవలం చెన్నైలోనే ఏడువేల మందికి పైగా కరోనాబారిన పడ్డారు. అన్ని అంశాలను పూర్తిగా పరిగణనలోకి తీసుకుని కొవిడ్ నుంచి రాష్ట్ర ప్రజలను సకాలంలో రక్షించేందుకు లాక్‌డౌన్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్టాలిన్ ఓ ప్రకటన వెలువరించారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ విమానాలు, అత్యధిక దేశీయ విమానాలు రద్దు అయ్యి ఉన్నాయి. వీటికి తోడుగా అంతరాష్ట్ర ప్రయాణ సర్వీసు నిలిచిపోతుంది. ఇది అత్యంత అవశ్యపు అనివార్యపు నిర్ణయం . కరోనా నుంచి గట్టేక్కేందుకు తలుపులు మూయాల్సిందే అని స్టాలిన్ తెలిపారు.

Complete lockdown will be imposed in Tamil Nadu from May 10