సమన్వయం లోపించింది..

ముంబై : ఆర్థిక మార్కెట్లు, వాస్తవ ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల ఆందోళనలు పెరిగాయని క్యాపిటల్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెబీ చైర్మన్ అజయ్ త్యాగి పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో ఆర్‌బిఐ (భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్), ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బోర్డు లేవనెత్తిన ఆందోళనలను ఆయన అంగీకరించారు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతోందని అన్నారు. కరోనా వైరస్ మహమ్మారి వ్యాప్తితో మార్కెట్లు వేగంగా క్షీణించడం, ఆ తర్వాత వేగంగా పెరుగుదల వచ్చింది. గత 30 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా స్టాక్‌మార్కెట్లలో వి-ఆకారంలో విజృంభణ కనిపించిందని ఆయన అన్నారు. ఎన్‌ఐఎస్‌ఎం కార్యక్రమంలో త్యాగి మాట్లాడుతూ, స్టాక్ మార్కెట్లను సాధారణంగా ఆర్థిక స్థితి కొలమానంగా భావిస్తారు.

స్టాక్‌మార్కెట్లు ఆర్థిక వ్యవస్థ కదులుతున్నట్లుగా లేదా అది వెళ్ళే దిశలో ప్రవర్తిస్తాయి. కరోనా అంటువ్యాధి చెలరేగినప్పటి నుండి దానిని అధిగమించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలపై ఆర్‌బిఐ, ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బోర్డు స్పందించాయి. వాస్తవ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆర్థిక మార్కెట్ల మధ్య పెరుగుతున్న అంతరం గురించి ఈ సంస్థలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రమాదం కలిగిస్తుందని వారు అంటున్నారు. అయితే ‘ఇది భారతదేశంలో మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలోని అనేక మార్కెట్లలోనూ ఈ రకమైన హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి‘ అని త్యాగి అన్నారు. ఈ హెచ్చుతగ్గులు మహమ్మారి వ్యాప్తి, దానిని నియంత్రించడానికి చేపట్టిన ప్రయత్నాల నుండి గుర్తించవచ్చని అన్నారు.

ఆర్థిక స్థిరత్వ నివేదికలో ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ మొత్తం ఆర్థిక స్థిరత్వానికి నష్టాలను ఎత్తి చూపుతూ, రుణ సంస్థలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనిపించిన ప్రధాన మార్పులలో ఒకటి రిటైల్ ట్రేడర్లు నేరుగా మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడం అని త్యాగి చెప్పారు. డీమాట్ ఖాతాల పెరుగుదల, వ్యక్తిగత స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెరగడంలో కూడా ఇది గమనించామని తెలిపారు. అదే సమయంలో వార్షిక సాధారణ సమావేశాలు, బోర్డు సమావేశాలు ఆన్‌లైన్‌లో ప్రారంభమయ్యే కొత్త మార్గాన్ని కంపెనీలు కనుగొన్నాయి. కొత్త పద్ధతులు కరోనా వైరస్ ముగిసిన తరువాత కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంది, అయితే అలాంటి బోర్డు సమావేశాలలో గోప్యత, భద్రత సమస్యలు రాబోయే సమయంలో చూడవలసి ఉంటుందని ఆయన అన్నారు.

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం(202021)లో వచ్చిన ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్(ఐపిఒ)లు కరోనా సమయంలో బలంగా ఉన్న సంస్థలకు చెందినవని సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) చైర్మన్ అజయ్ త్యాగి అన్నారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో జనవరి 2021 నాటికి మొత్తం 18 ఐపిఒలు లిస్ట్ అయ్యాయి. ఐపిఒలలో ఎక్కువ భాగం టెక్నాలజీ, స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కంపెనీలు, హెల్త్, కొన్ని ఆర్థిక ఉప రంగాల్లోని కంపెనీలు, ఇతర రంగాల్లోని సంస్థల నుంచి వచ్చినవి ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. మార్కెట్లో బాగా స్థిరపడిన కంపెనీలు కూడా ఐపిఒల ద్వారా నిధులు సేకరించాయి. ఐపిఒలపై పెట్టుబడిదారుల్లో ఆసక్తి ఉంది.

మొత్తం 18 ఐపిఒలలో ఆరు సంస్థలు 100 సార్లకంటే ఎక్కువ సభ్యత్వాన్ని పొందాయి. 18 ఐపిఒలలో 14 ఇష్యూ ధర కంటే ఎక్కువ ధర వద్ద లిస్ట్ అయ్యాయని ఆయన చెప్పారు. ఈ 14లో మూడింటి విలువ 100 శాతానికి పైగా పెరిగింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో లిస్ట్ అయిన రెండు ఐపిఒలు మినహా ఇతర 16 ఇష్యూలు ప్రస్తుతం ధర కంటే ఎక్కువగా ట్రేడవుతున్నాయి. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2021 జనవరి వరకు కంపెనీలు ఈక్విటీ, బాండ్ మార్కెట్ల ద్వారా రూ.8.4 లక్షల కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఇది సుమారు రూ .40,000 కోట్లు ఎక్కువగా ఉంది.

