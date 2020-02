ఢిల్లీ అల్లర్లపై కాంగ్రెస్ నిజనిర్ధారణ బృందం

న్యూఢిల్లీ: ఈశాన్య ఢిల్లీలో అల్లర్లు జరిగిన ప్రాంతాలను సందర్శించి వాస్తవ పరిస్థితిని తెలుసుకోవడానికి ఐదుగురు సభ్యుల బృందాన్ని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ శుక్రవారం నియమించారు. ఈ బృందంలో ముకుల్ వాస్నిక్, తారిఖ్ అన్వర్, సుష్మితాదేవ్, శక్తిసిన్హ్ గోహిల్, కుమారి సెల్జా సభ్యులుగా ఉంటారు. ఆయా ప్రాంతాలను సందర్శించిన అనంతరం ఈ బృందం ఒక సవివర నివేదికను పార్టీ అధినేత్రికి సమర్పిస్తుంది. ఈశాన్య ఢిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన అల్లర్లలో ఇప్పటివరకు 42 మంది మరణించగా మరో 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఈ హింసాకాండకు కేంద్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యురాలని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది. కాగా, సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో ఒక ప్రతినిధి బృందం గురువారం రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్‌కు కలుసుకుని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా కోరుతూ ఒక వినతిపత్రాన్ని సమర్పించింది.

