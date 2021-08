భవీనాబెన్‌ కి అభినందనల వెల్లువ

ఢిల్లీ : టోక్యో పారాలింపిక్స్‌లో రజత పతకం సాధించిన భవీనాబెన్‌ పటెల్‌కు అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆమెకు భారత్ రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభినందనలు తెలిపారు. పట్టుదలతో పతకం సాధించి దేశానికి కీర్తిని తెచ్చారని వారు కొనియాడారు. భవీనాబెన్‌ జీవితం భారత యువతకు స్ఫూర్తి అని పేర్కొన్నారు. రజత పతకం సాధించిన భవీనాకు రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పారాలింపిక్స్‌లో రజత పతకం సాధించిన భవీ భారత బృధానికి, క్రీడాభిమానులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు. భవీనాబెన్‌ అసాధారణ సంకల్పం, నైపుణ్యాలు భారతదేశానికి ఎనలేని కీర్తిని తెచ్చాయని ఆయన కొనియాడారు. భవీనాకు ప్రధాని మోడీ కూడా అభినందనలు తెలిపారు. భవీనా పటేల్‌ చరిత్ర లిఖించిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. భారత్ కు భవీనాబెన్‌ చారిత్రక రజత పతకం తెచ్చి దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిందని మోడీ తెలిపారు. భవీనాబెన్‌ జీవితం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకమని, ఆమె క్రీడా ప్రయాణం యువతను క్రీడలవైపు ఆకర్షిస్తున్నదని మోడీ స్పష్టం చేశారు.

President Ram Nath Kovind wishes Para table tennis player #BhavinaPatel on winning a Silver medal at Tokyo Paralympics

"…Your extraordinary determination and skills have brought glory to India. My congratulations to you on this exceptional achievement," he says. pic.twitter.com/E59vmq82IY

