72 ఏండ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత పార్టీ సంక్షోభం

న్యూఢిల్లీ : కాంగ్రెస్ పార్టీలో 72 ఏండ్లలో ఎప్పుడూ లేనంతగా పరిస్థితి దిగజారిందని పార్టీ సీనియర్ నేత గులాం నబీ ఆజాద్ విమర్శించారు. పార్టీని వెంటనే సమూలరీతిలో ప్రక్షాళించాల్సి ఉందని దీనిని తాను మరోసారు డిమాండ్ చేస్తున్నానని తెలిపారు. పార్టీలో అంతర్గత ఎన్నికలు అవసరం అని తాను చెపుతున్నప్పటికీ పట్టించుకోవడం లేదని అధినాయకత్వపై పరోక్షంగా విమర్శలకు దిగారు. జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ తిరిగి ప్రత్యామ్నాయ అధికార శక్తి కావాలనుకుంటే వెంటనే సంస్థాగత ఎన్నికలు జరిపించాల్సి ఉందన్నారు. చాలా బాధకరమైన రీతిలో 72 ఏండ్లలో ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేని రీతిలో పార్టీ పరిస్థితి దిగజారిందని, రెండు పర్యాయాలుగా లోక్‌సభలో పూర్తి స్థాయి ప్రతిపక్ష హోదాను కూడా పార్టీ పొందలేకపోయింది.

అయితే విచిత్ర రీతిలో అనుహ్య రీతిలో లద్ధఖ్ హిల్ కౌన్సిల్ ఎన్నికలలో పార్టీకి 9 సీట్లు వచ్చామని వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ సీనియర్ కపిల్ సిబల్ ఇటీవలే పార్టీ నాయకత్వం సరిగ్గా వ్యవహరించడం లేదని, బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలతో అయినా పునః సమీక్ష అవసరం అని లేఖ రాయడం చర్చనీయాంశం అయింది. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందటిలాగానే ఆజాద్ కూడా పార్టీ పరిస్థితి బాగా లేదని పేర్కొనడం చర్చకు ఆజ్యం పోసింది. పార్టీ నాయకత్వం ఇప్పటికీ సరిగ్గా వ్యవహరించడం లేదని అన్ని స్థాయిల్లో మన వైఖరి మార్చుకోకపోతే , ఉన్నట్లుండి పరిస్థితి మారిపోదని తెలిపారు.

నాయకత్వం పార్టీ కార్యకర్తలకు ఎప్పటికప్పుడు ఓ నిర్ధేశిత కార్యక్రమాన్ని ముందుంచాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. పార్టీ పునరుద్ధరణకు ఎన్నికలు అవసరం అని, తాను గాంధీలకు ఇప్పటి కోవిడ్ 19 దశలో క్లీన్‌చిట్ ఇస్తున్నట్లు , ఇప్పటి స్థితిలో వారు ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏమి చేయలేరని, అయితే తమ ఇంతకు ముందటి డిమాండ్లలో ఎటువంటి మార్పులేదని ఆజాద్ స్పష్టం చేశారు. పార్టీని తిరిగి బలోపేతం చేయాలనుకుంటే , జాతీయ ప్రత్యామ్నాయ శక్తి కావాలనుకుంటే అంతర్గత ఎన్నికలు అత్యవసరం అని తేల్చిచెప్పారు.

Congress is at its lowest in 72 years says Nabi Azad