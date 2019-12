గాంధీ మార్గంలో న్యాయం లభించకపోతే నేతాజీ మార్గమే శరణ్యం

భువనేశ్వర్:మైనర్ బాలికపై సామూహిక హత్యాచారం జరిగి రెండు వారాలైనా దోషులను పట్టుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోనందుకు నిరసనగా ఒడిశాలోని నబరంగ్‌పూర్ జిల్లాలో 12 గంటల బంద్‌కు ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో గురువారం కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ ఎంపి, సీనియర్ నాయకుడు ప్రదీప్ మాఝి చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు పెనుదుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. పార్టీ కార్యకర్తలు పెట్రోల్, డీజిల్‌తో సిద్ధంగా ఉండాలని, పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చిన వెంటనే అన్నిటినీ తగలబెట్టాలంటూ కార్యకర్తలకు మాఝి ఆదేశాలు జారీచేస్తూ కెమెరాలకు దొరికిపోయారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను స్థానిక న్యూస్ ఛానళ్లు గురువారం ప్రసారం చేయడంతో రాజకీయ పెనుదుమారం రేగింది. డిసెంబర్ 14న జిల్లాలో ఒక మైనర్ బాలిక సామూహిక హత్యాచారానికి గురైంది.

ఈ సంఘటనపై పోలీసులు ఇప్పటివరకు ఎటువంటి చర్య తీసుకోనందుకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ గురువారం 12 గంటల నబరంగ్‌పూర్ జిల్లా బంద్‌కు పిలుపుఇచ్చింది. పెట్రోల్, డీజిల్ సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. మీకు ఆదేశాలు వచ్చిన వెంటనే అన్నిటికీ నిప్పుపెట్టండి. తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం..అంటూ మాఝి ఫోన్‌లో ఎవరికో ఆదేశాలు ఇస్తూ ఈ వీడియోలో కనిపించారు. అయితే మాఝి తన చర్యను గట్టిగా సమర్థించుకోవడం విశేషం.

పార్టీ కార్యకర్తలకు ఆ విధమైన ఆదేశాలు జారీచేసినందుకు తాను పశ్చాత్తాపం చెందడం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గిరిజన ప్రాబల్య జిల్లాలో అమాయక బాలికల హత్యాచారాల పట్ల ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ విధానాన్ని అనుసరించక తప్పదంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తాము చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోబోమని, గతంలో కుండలిలో ఒక మైనర్ బాలికపై జవాన్లు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని, ఇప్పుడు నబరంగ్‌పూర్‌లో మరో మైనర్ బాలిక సామూహిక హత్యాచారానికి గురైందని, ఇది చాలా దారుణమని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మైనర్ బాలిక హత్యాచారానికి గురై 13 రోజులు గడుస్తున్నా పోస్ట్‌మార్టమ్ నివేదిక కూడా పోలీసులు తెప్పించుకోలేకపోయారని, డాక్లర్లు, హోం శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నాయని ఆయన నిలదీశారు. ఒడిశాలో ఈ పేద బాలికలకు గాంధీ సిద్ధాంతాల ద్వారా న్యాయం దొరకనందువల్ల తాము నేతాజీ సిద్ధాంతాలను ఆశ్రయించవలసి వస్తోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఫోన్‌లో మాట్లాడినదానికి తాను పశ్చాత్తాపం చెందడం లేదని ఆయన అన్నారు. నా అమ్మలు, చెల్లెళ్ల కోసం హింసమార్గాన్ని అనుసరించవలసి వస్తే వెనకడుగు వేయబోను అని ఆయన గిరిజన నాయకుడైన మాఝి స్పష్టం చేశారు. గురువారం నబరంగ్‌పూర్ బంద్ సందర్భంగా పలు హింసాత్మక సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌక్ వద్ద ఒక కారుకు నిరసనకారులు నిప్పుపెట్టారు.

Congress leader asks workers to keep petrol ready, He directs the party workers to set everything during Nabarangpur Bandh