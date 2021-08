హైదరాబాద్: ఎంఎల్ సి ఎన్నికలను కరోనా పేరుతో జాప్యం చేయడం సమంజసం కాదని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు జి.నిరంజన్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో దళితబంధు పథకం పేరిట ప్రగతిభవన్‌లో 412 మంది ప్రతినిధులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన సిఎం కెసిఆర్ 119 మంది శాసన సభ్యులతో 6 శాసనమండలి స్థానాలకు జరిగే ఎన్నికలకు అభ్యంతరం తెలపడం వెనుక ఆంతర్యం అర్థంకావడం లేదన్నారు.

రాష్ట్రంలో కరోనా తగ్గే వరకు ఎంఎల్‌సి జరుపవద్దని ఎన్నికల కమిషన్ ను కోరడం ఆశ్చర్యంగా ఉందన్నారు. హుజురాబాద్‌లో మంత్రులు, శాసన సభ్యులను మండల వారీగా ఇంచార్జిలుగా నియమించి కరోనా నిబంధనల ఉల్లంఘిస్తూ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రికి కేవలం 119 మంది శాసన సభ్యులు ఓట్లు వేసే శాసన మండలి లోని 6 స్థానాలకు జరిగే ఎన్నికలకు కరోనా సాకు తో అభ్యంతరము తెలపడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు.

Congress leader g. niranjan said he would not comment on mlc elections