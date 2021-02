ప్రియాంకకు తప్పిన పెనుప్రమాదం

న్యూఢిల్లీ : కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ పెనుప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఆమె కాన్వాయ్ లోని నాలుగు వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటన యుపిలోని రాంపూర్ సమీపంలో జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. దీంతో ప్రియాంక భద్రతా సిబ్బంది, పోలీసులు పార్టీ నాయకులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. జనవరి 26న రైతు ర్యాలీ సందర్భంగా జరిగిన ఘర్షణల్లో రాంపూర్ కు చెందిన నవ్రీత్ సింగ్ అనే రైతు చనిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో నవ్రీత్ సింగ్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు ప్రియాంక వెళుతుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

We've come to know that a farmer Navneet ji who came from Canada & was participating in protest peacefully, was shot at by Police & lost his life, during tractor rally. Priyanka Gandhi ji will meet his family at his residence in Rampur today: UP Congress president Ajay Kr Lallu https://t.co/uFx7bRjs52 pic.twitter.com/wLrYb7qE6M

