రేవంత్ అరెస్టు

హైదరాబాద్: శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టులో కాంగ్రెస్ ఎంపి రేవంత్ రెడ్డిని నార్సింగ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనుమతి లేకుండా మియాఖాన్ గూడలో డ్రోన్ ఎగురవేసిన ఘటనలో రేవంత్ రెడ్డితో సహా మరో నలుగురిపై నార్సింగి పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. అరెస్టు చేసిన వారిలో రేవంత్ రెడ్డి, కృష్ణారెడ్డి, జైపాల్ రెడ్డి, రాజేశ్, శివ, ప్రవీణ్‌పై సెక్షన్ 184, 187, సెక్షన్ 11 రెడ్ విత్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ చట్టం ప్రకారం కేసులు నమోదు చేశారు. గోల్కొండ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో రేవంత్ రెడ్డికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. పోలీసులు రేవంత్ రెడ్డిని ఉప్పల్‌పల్లి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు.

Congress MP Revant Reddy has been arrested by Narsinghpur police at Shamshabad airport. Narsingi police have registered cases against four others, including Revant Reddy, in a drone hoisting incident at Miyakhan Recess without permission.