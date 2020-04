న్యూఢిల్లీ: ఒక క్వారంటైన్ జోన్‌నుంచి నాలుగు వారాల పాటు కొత్తగా సెకండరీ కోవిడ్19 కేసు లేకపోతే, చివరగా వైరస్ సోకిన వ్యక్తితో సన్నిహితంగా మెలిగినఅందరినీ 28 రోజుల పాటు జాగ్రత్తగా గమనించిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో వైరస్ కట్టడి కార్యకలాపాల స్థాయిని (కంటైన్మెంట్ ఆపరేషన్స్)తగ్గించవచ్చని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలియజేసింది. పెద్ద ఎత్తున కరోనా పాజిటివ్ కేసులు బయటపడిన ప్రాంతాలకు సంబంధించి అమలు చేసే తాజా కంటైన్మెంట్ ప్రణాళికను మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం విడుదల చేసింది. కంటైన్మెంట్ ఆపరేషన్ అంటే ఆ ప్రాంతంలో చివరి కేసు పరీక్షలో నెగెటివ్‌గా వచ్చిన రోజునుంచి 28 రోజులుగా పరిగణించాలని ఆ తాజా వివరణలో తెలియజేసింది.

క్లస్టర్లకు సంబంధించి నిఘా ముగియడం అనేది క్లస్టర్ల మధ్య భౌతిక కొనసాగింపు ఉంటే తప్ప దేనికదే వేరుగా ఉంటుందని కూడా తెలిపింది. అయితే ఆపరేషన్ ముగిసినప్పటికీ తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సమస్యలు(సారి), ఫ్లూజ్వరం లాంటి అనారోగ్యానికి సంబంధించిన నిఘాను మాత్రం కొనసాగించాలని స్పష్టం చేసింది. పెద్ద సంఖ్యలో వైరస్ సోకే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకునేలా ట్రాన్స్‌మిషన్ చైన్‌ను తెంపేలా రాష్ట్రప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ డాక్యుమెంట్‌లో స్పష్టం చేశారు. దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున కరోనా వైరస్ ప్రబలినకొన్ని ప్రాంతాలను గుర్తించడం జరిగిందని, వీటిని కట్టడి చేయని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున వైరస్ వ్యాపించే ప్రమాదం ఉందని ఆ పత్రం పేర్కొంది. మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్‌లాంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన విషయం తెలిసిందే.

Containment ops to be scaled down if no cases for 4 weeks