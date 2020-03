ఎరక్కపోయి కారెక్కి ఇరుక్కుపోయారు!

లక్నో: సీజ్ చేసిన కారులో షికారుకు వెళ్లి ముగ్గురు పోలీసులు నరకయాతన అనుభవించారు. ఈ సంఘటన ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని లఖింపూర్ ఖేరీ జిల్లాలో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య వివాదం కారణంగా ఒక స్పోర్ట్ యుటిలిటీ వెహికల్(ఎస్‌యువి)ను సీజ్ చేసిన పోలీసులు వేరే పని మీద అదే కారులో బయల్దేరి తమకు తెలియకుండానే ఆ కారులో ఇరుక్కుపోయి డోర్లు తెరుచుకోకపోవడంతో అందులోనే మూడు గంటలకు పైగా పడరాని పాట్లు పడ్డారు. లక్నోలోని గోమతినగర్ పోలీసు స్టేషన్‌కు చెందిన ఒక ఎస్‌ఐ, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు ఒక కేసు దర్యాప్తు నిమిత్తం 2018 మోడల్‌కు చెందిన ఎస్‌యువిలో దాదాపు 140 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లఖింపూర్ ఖేరీ జిల్లాలోని నయీ బస్తీ గ్రామానికి వెళ్లారు. ఇంతలో తన కారును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ ఆ ఎస్‌యువి యజమాని లక్నో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఇంతలో ఏం జరిగిందో ఏమో కాని ఆ కారు ఇంజన్ హఠాత్తుగా ఆగిపోయింది. కారు డోర్లు లాక్ అయిపోయాయి. కారులో ఇరుక్కుపోయిన ఆ ముగ్గురు పోలీసులకు ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు. కారు యజమాని అక్కడకు చేరుకునేంతవరకు, మూడు గంటలకు పైగా వారు కారులోనే ప్రాణాలు ఉగ్గబట్టుకుని కూర్చున్నారు. అసలు ఆ కారు డోర్లు ఎలా లాక్ అయిపోయాయంటే..తన కారు దుర్వినియోగం అవుతోందని గ్రహించిన ఆ కారు యజమాని గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్(జిపిఎస్) ద్వారా తన కారు ఎక్కడ ఉందో ట్రాక్ చేశాడు. ఆ కారులో జిపిఎస్ సాయంతో లాక్ చేసే సిస్టమ్ ఉంది. మైక్రో కంట్రోలర్‌కు సందేశం పంపించి తన కారు ఇంజన్‌ను నిలిపివేసి, డోర్లు లాక్ అయ్యేలా చేశాడు. మైక్రో కంట్రోలర్‌కు పాస్‌వర్డ్ పంపించిన తర్వాతే ఆ కారు మళ్లీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ కారు యజమాని అక్కడకు చేరుకుని కారును అన్‌లాక్ చేసిన తర్వాతే తిరిగి బయల్దేరింది.

Cops remained stranded in a car, The policemen who were caught unawares remained stranded in a seized SUV which they took it for joy ride