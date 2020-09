సెలవులోస్తే కరోనా టెస్టులు బంద్…

హైదరాబాద్: నగరంలో కరోనా వైరస్ విజృంభణతో ప్రభుత్వం రోగులను త్వరగా గుర్తించేందుకు టెస్టుల సంఖ్య పెంచింది. ప్రధాన ఆసుపత్రులతో పాటు 196 పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, బస్తీదవాఖానలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. జూలై 11 నుంచి అన్ని హెల్త్ సెంటర్లలో ఉచితంగా రోజుకు 150మందికి ర్యాపిడ్ టెస్టులు చేసి అరగంటలో ఫలితాలు వెల్లడించాలని ఆదేశించింది. ప్రారంభంలో నెలరోజుల పాటు వైద్యశాఖ సిబ్బంది పరీక్షలు సక్రమంగా నిర్వహించారు. గత పదిరోజుల నుంచి పరీక్షలు తగ్గించినట్లు నగర ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. సెలవు దినాలు వస్తే ఆరోగ్య కేంద్రాలకు సిబ్బంది రావడంలేదని, ఎంతో దూరం నుంచి కరోనా టెస్టులు చేయించుకుందామని వస్తే కేంద్రాలకు తాళాలు వేసికనిపిస్తుండడంతో వెనుదిరిగి పోవాల్సి వస్తుందని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రోజుకు 36వేల మందికి పరీక్షలు చేయాల్సిన సిబ్బంది రోజుకు 16వేలు వరకు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. విధులకు ఆలస్యంగా హాజరైతూ, పనిగంటలు ముగియక ముందే ఇంటిబాట పడుతున్నారని, తాము గంటల తరబడి టెస్టుల కోసం వేచిచూస్తున్నప్పటికీ, వైద్య సిబ్బంది విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్లడం సరికాదని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై సిబ్బందిని నిలదీస్తే, నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇస్తున్నారని, పరీక్షల కోసం మరుసటి రోజు రావాలని బెదిరిస్తున్నట్లు ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్దానిక రాజకీయ నాయకులు టెస్టులు చేయాలని కోరినా కిట్లు కొరత ఉందని, కొత్తవి వచ్చిన తరువాత ఎక్కువ మందికి పరీక్షలు చేస్తామని చెబుతున్నారు.కొన్నిచోట్ల సిబ్బంది చేతివాటం ప్రదర్శిస్తూ రూ. 200లు ముట్టజెప్పినవారికి ముందుగా ఫలితాలు వెల్లడిస్తున్నట్లు, అడగకపోతే సాయంత్రం వరకు ఎదురుచూడక తప్పదని వృద్దులు పేర్కొంటున్నారు.

మధ్యవర్తులు ఏర్పాటు చేసి వారి ద్వారా వసూలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉన్న వారు తప్పనిసరి పరిస్దితుల్లో ప్రైవేటు ల్యాబ్ లను ఆశ్రయించే పరిస్దితి నెలకొంది. రూ. 3400లు చెల్లించి వ్యాధి నిర్దారణ చేసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. కరోనాకు సీజనల్ వ్యాధులు తోడు కావడంతో దగ్గు,జ్వరం, జలుబు లక్షణాలు చాలామందిలో కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో బస్తీ,కాలనీకు చెందిన ప్రజలు ముందుగా పరీక్షలు చేయించుకునేందుకు ఆసుపత్రుల వైపు పరుగులు పెడుతున్నారు.

నగరంలో ఎక్కువ వనస్దలిపురం, మలక్‌పేట, సైదాబాద్, చాంద్రాయణగుట్ట, బహదూర్‌పురా, కార్వాన్, గొల్కొండ, మెహిదిపట్న,యూసుప్‌గూడ,మూసాపేట, ఖైరతాబాద్, అంబర్‌పేట, ముషీరాబాద్, మారేడుపల్లి, కంటోన్మెంట్, బేగంపేట వంటి పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలకు పరీక్షల కోసం జనం వస్తున్నట్లు వైద్యశాఖ అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రజలు వైద్యులు సూచించిన జాగ్రత్తలు పాటించి,బయటకు వెళ్లేముందు ముఖానికి మాస్కులు ధరించి, ఎప్పటికప్పడు శానిటైజర్ వినియోగించాలని సూచనలు చేస్తున్నారు. నిర్లక్ష్యం చేస్తే వైరస్ కబలిస్తుందని వారు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు.

