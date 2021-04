కరోనా ఎఫెక్ట్ : ఆచార్య విడుదల వాయిదా

హైదరాబాద్ : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా ’ఆచార్య‘. ఈ సినిమాలో సిద్ధ అనే పాత్రలో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్నారు. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో చిరంజీవికి జోడీగా కాజల్ అగర్వాల్, రామ్ చరణ్ కు జోడీగా పూజా హెగ్డే నటిస్తున్నారు. కొణిదెల ప్రొడ‌క్ష‌న్ కంపెనీ, మ్యాట్నీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ ప‌తాకాల‌పై నిరంజ‌న్ రెడ్డి, రామ్‌చ‌ర‌ణ్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాను మే13న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేస్తామని నిర్మాతలు ప్రకటించారు. అయితే కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉధృతంగా ఉండడంతో ఈ సినిమా విడుదలను వాయిదా వేస్తున్నట్టు నిర్మాతలు తెలిపారు. ఈ సినిమా విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని వారు చెప్పారు. దేవాదాయశాఖలో జరుగుతున్న అవినీతి నేపథ్యంలో ’ఆచార్య‘ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ లు నక్సలైట్ల పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Keeping in view of the pandemic situation, #Acharya movie will not be releasing on May 13.

New Release date will be announced once the situation becomes normal.

Wear mask, Stay home & stay safe!#AcharyaPostponed

— Konidela Pro Company (@KonidelaPro) April 27, 2021