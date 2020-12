బ్రిటన్ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరికి కరోనా

ఒకరు రాజమండ్రి మహిళ, మరొకరు పంజాబీ

న్యూఢిల్లీ/పనాజీ: బ్రిటన్ నుంచి భారత్‌కు వచ్చిన ఇద్దరు విమాన ప్రయాణికులలో కొవిడ్ లక్షణాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీరిని పంజాబ్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. బ్రిటన్‌లో ఇప్పుడు రెండో రకం కరోనా వ్యాపించింది. దీనితో అక్కడి నుంచి వచ్చి కరోనా నిర్థారణ అయిన ఇద్దరికి ఏ రకం కరోనా ఉందనేది నిర్థారిస్తున్నారు. ముందు ఈ ప్రయాణికులు లండన్ నుంచి న్యూఢిల్లీకి చేరారు. తరువాత ఐసోలేషన్ సెంటర్స్‌కు వెళ్లారు. తరువాత వీరు పంజాబ్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ల్లోని వారివారి స్వస్థలాలకు చేరారు. బ్రిటన్ నుంచి ఢిల్లీకి వచ్చిన రాజమండ్రికి చెందిన మహిళకు ముందు సఫ్ధర్‌జంగ్ ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు జరిపారు. ఇందులో ఆమెకు కరోనా పాజిటివ్ అని తేలింది. ఆమెను తీసుకువెళ్లడానికి వచ్చిన 22 ఏండ్ల కొడుకుకు ఎటువంటి సమస్యా లేదని వెల్లడైంది.

ఇద్దరూ తరువాత ఎపి స్పెషల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో రాజమండ్రికి బయలుదేరి వెళ్లారు. తరువాత రైల్వే పోలీసులు, ఆరోగ్య అధికారులు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి నేరుగా ఆసుపత్రికి తరలించారు. బ్రిటన్‌లో టీచరు ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళతో పాటు విమానంలో భారత్‌కు వచ్చిన ప్రయాణికులను కనుగొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నదీ లేనిదీ వెల్లడికాలేదు. ఇక పంజాబ్‌కు చెందిన వ్యక్తి లండన్ నుంచి వచ్చిన తరువాత కొవిడ్ ఉన్నట్లు తేలడంతో ఢిల్లీలో ఓ ఐసోలేషన్ సెంటర్‌లో ఉండి తరువాత అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని స్వస్థలం లూథియానాకు చేరాడు. దీనితో పంజాబ్ అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. ఈ వ్యక్తిని ఢిల్లీలోని ఐసోలేషన్ సెంటర్‌కు తిరిగి పంపించారు. ఢిల్లీ నుంచి అధికారుల నుంచి తమకు సమాచారంఅందిందని, ఐసోలేషన్ నుంచి పారిపోయిన వ్యక్తి లూథియానాకు వచ్చినట్లు తెలిసిందని తెలిపారు. అయితే ఈ పంజాబీకి ఎటువంటి కరోనా వైరస్ సోకిందనేది వెల్లడికాలేదు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యక్తికి ఢిల్లీలోని లోక్ నాయక్ ఆసుపత్రిలో పరీక్షలు నిర్వహించారు.

గోవాలో 11 మంది యుకె రిటర్నీలకు కొవిడ్

లండన్ నుంచి ఇటీవలి కాలంలో గోవాకు చేరిన వారిలో 11 మందికి కొవిడ్ ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ నెల 9 తరువాత వీరు గోవాకు వచ్చారు. ఈ మధ్యకాలంలో మొత్తం 979 మంది గోవాకు వచ్చారు. వీరిలో అందుబాటులోకి వచ్చిన వారికి వైద్య పరీక్షలు జరిపారు.ఈ క్రమంలో 11 మందికి కరోనా నిర్థారణ అయినట్లు రాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రి విశ్వజిత్ రాణే తెలిపారు. 11 మందిలో ఎంతమందికి కొత్త కరోనా వచ్చిందనేది తెలియచేయలేదు. బ్రిటన్ నుంచి వచ్చిన వారందరికీ పూర్తిస్థాయిలో కరోనా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. 11 మంది శాంపుల్స్‌ను పుణేలోని వైరస్ జాతీయ పరీక్షల సంస్థకు పంపించారని ప్రస్తుతం వైద్య పరీక్షలకు ముంబైకి వచ్చిన ఆరోగ్య మంత్రి వివరించారు. గోవా పర్యటక కేంద్రం కావడంతో దూర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే అత్యధికులకు వైద్య పరీక్షల ఏర్పాట్ల కోసం అధికారులు యత్నిస్తున్నారు.

Corona for 2 of those who came to the state from UK