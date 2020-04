కరోనా మహమ్మారి రూపాంతరం చెందిందిలా..

3600 కరోనా వైరస్ ఆర్‌ఎన్‌ఎలపై పరిశోధన

మొత్తం 11 రకాలుగా కరోనా వైరస్ రూపాంతరం

వాటిలో A2a వైరస్ చాలా ప్రమాదకరం

వేగంగా రూపాన్ని మార్చుకుంటుండటంతో

వ్యాక్సిన్ తయారీలో వేగం మందగింపు

భారత శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో వెల్లడి

హైదరాబాద్ : కరోనా మహమ్మారి రూపాంతరం చెందుతూ మొ త్తంగా పది రకాలుగా మారిపోయిందని భా రత శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో తేలింది. చైనాలోని వూహాన్‌లో కరోనా వైరస్ పుట్టినిల్లు. అక్కడ పుట్టిన వైరస్ ‘o’రకానికి చెందనది. ఆ తర్వాత మరో 10 రకాలుగా కరోనా మహమ్మారి రూపాంతరం చెందిందని భారత పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అంటే కరోనా వైరస్ 11రకాలుగా మారిపోయింది. ఇందు నిమిత్తం డిసెంబబర్ 2019 నుంచి 2020 ఏప్రిల్ 6 వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 55 దేశాల నుంచి సేకరించిన శాంపిల్స్ అధారంగా నిర్ణయించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. మొత్తంగా 3600 కరోనా వైరస్ ఆర్‌ఎన్‌ఎలపై పరిశోధన జరిపినట్లు వెల్లడించారు.

రూపాంతరం చెందిన పది రకాల్లో అన్నింటి కంటే A2a వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమన్నారు. ఇది ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఎక్కువ సంఖ్యలో త్వరగా దూసుకెళ్లే సామర్థం కలిగి ఉన్నట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఇదే వైరస్ త్వరితగతిన కరోనా వైరస్ ప్రపంచ దేశాలకు వ్యాప్తి చెందేందుకు కారణమైందని అనుమానాన్ని శాస్త్రవేత్తలు వ్యక్తపర్చారు. కరోనా వైరస్ వేగంగా తన రూపాన్ని మార్చుకోవడం వల్ల వ్యాక్సిన్ తయారు చేసే పరిశోధకులకు వ్యాక్సిన్ తయారీ సాధ్యం కావడం లేదని తెలిపారు. A2a వైరస్‌ను పరిశోధకులు సార్స్‌cov2గా అభివర్ణిస్తున్నారు. చైనా తర్వాత మిగతా దేశాలకు అతి కొద్ది కాలంలోనే కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడంతో పరిశోధకులకు అనుమానం కలిగింది. ఆ క్రమంలో వైరస్ త్వరగా రూపాంతరం చెందుతుందేమోనని అనుమానించారు. చివరకు వారి అనుమానమే నిజమైంది. కరోనా వైరస్ ‘0’ నుంచి A2, A2a, A3, B, B1.. ఇలా 11 రకాలుగా మారిపోయిందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

Corona may have mutated itself into 11 different types