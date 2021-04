కాంగ్రెస్ ఎంపి రాహుల్ గాంధీకి కరోనా

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ ఎంపి రాహుల్ గాంధీ కరోనా బారినపడ్డారు. స్వల్ప అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపించడంతో రాహుల్ గాంధీ కరోనా పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. ఈ పరీక్షల్లో ఆయనకు పాజిటివ్ నిర్థారణ అయింది. తనకు కరోనా సోకిన విషయాన్ని ట్విట్టర్ వేదికగా రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా వెల్లడించారు. ఇటీవలి కాలంలో తనతో సన్నిహితంగా మెలిగినవారు, తనతో కాంటాక్టులో ఉన్నవారు విధిగా కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని, పాజిటివ్ తేలితే చికిత్స చేయించుకోవాలని ఆయన కోరారు. తన ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, అభిమానులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పార్టీ కార్యకర్తలు, ప్రజలు కరోనా పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. రాహుల్ ప్రస్తుతం హోంక్వారంటైన్ లో ఉండి వైద్యుల సూచనల మేరకు చికిత్స చేయించుకుంటున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆయన విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. బెంగాల్ లో జరగాల్సిన చివరి మూడు విడతల ఎన్నికల ప్రచార సభలను ఆయన రద్దు చేసుకున్నారు.

After experiencing mild symptoms, I’ve just tested positive for COVID.

All those who’ve been in contact with me recently, please follow all safety protocols and stay safe.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 20, 2021