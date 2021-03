న్యూఢిల్లీ: లోక్‌స‌భ స్పీక‌ర్ ఓం బిర్లా క‌రోనా బారినపడ్డారు. ఈ నెల 19న ఆయ‌న కరోనా పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. ఈ పరీక్షల్లో ఆయనకు పాజిటివ్ నిర్థారణ అయింది. దీంతో ఆయన శనివారం ఎయిమ్స్ లో చేరారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు చికిత్స చేస్తున్నారు. ఓం బిర్లా ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆసుపత్రి వైద్యులు తెలిపారు. ఇటీవల ఓం బిర్లాతో సన్నిహితంగా మెలిగినవారు, లోక్ సభ సభ్యులు, సిబ్బంది విధిగా కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వైద్యులు సూచించారు. కరోనా పాజిటివ్ తేలితే చికిత్స చేయించుకోవాలని వారు కోరారు.

Lok Sabha Speaker Om Birla tested positive for COVID19 on March 19. He was admitted to AIIMS COVID Centre for observation on March 20. He is stable: AIIMS, Delhi pic.twitter.com/nhook5tr83

