షిల్లాంగ్‌: మేఘాలయ సిఎం కాన్రాడ్ సంగ్మాకు కరోనా పాజిటివ్ నిర్థారణ అయింది. స్వల్ప అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపించడంతో సంగ్మా కరోనా పరీక్ష చేయించుకున్నారు. ఈ కరోనా పరీక్షల్లో ఆయనకు పాజిటివ్ వచ్చింది. తనకు కరోనా సోకినట్టు కాన్రాడ్ సంగ్మాకు స్వయంగా ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. తనలో స్వల్ప కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయని, హోంఐసోలేషన్ లో ఉండి చికిత్స పొందుతున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. ఇటీవలి కాలంలో తనతో సన్నిహితంగా మెలిగినవారు, తనతో కాంటాక్టులో ఉన్నవారు విధిగా కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని, పాజిటివ్ తేలితే చికిత్స చేయించుకోవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు విధిగా రెండు గజాల సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు దరించాలని ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలను కోరారు.

I have tested positive for #Covid_19. I am under home isolation and experiencing mild symptoms. I request all those who came in contact with me in the past 5 days to kindly keep a watch on their health and if necessary get tested. Stay safe.

— Conrad Sangma (@SangmaConrad) December 11, 2020