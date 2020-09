ఢిల్లీ: కేంద్ర రైల్వే సహాయ మంత్రి సురేష్ అంగడికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్థారణ అయింది. తనకు అస్వస్థత అనిపించడంతో కరోనా పరీక్షలు చేయించుకున్నాని, ఈ క్రమంలో తనకు కరోనా సోకినట్లు తేలిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే తనకు ఎటువంటి కరోనా లక్షణాలు లేవని ఆయన పేర్కొన్నారు. వైద్యుల సలహా మేరకు హోంక్వారంటైన్ లో ఉండి చికిత్స పొందుతున్నానని ఆయన ట్వీట్ చేశారు. ఇటీవలి కాలంలో తనను కలిసినవారు, తనతో సన్నిహితంగా మెలిగిన వారు కూడా కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని, హోంక్వారంటైన్ లో ఉండాలని ఆయన కోరారు. ప్రజలు కూడా కరోనా పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, బయటకు వచ్చినప్పుడు రెండు గజాల భౌతికదూరం పాటించడంతో పాటు విధిగా మాస్కులు ధరించాలని ఆయన సూచించారు.

I have tested #Covid19 positive today. I am doing fine. Taking the advise of doctors.

Requesting all those who have come in close contact with me in the last few days to monitor their health and get tested in case of any symptoms. @PMOIndia

— Suresh Angadi (@SureshAngadi_) September 11, 2020