డెహ్రాడూన్‌: ఉత్త‌రాఖండ్ సిఎం తీర‌థ్ సింగ్ రావ‌త్ కు కరోనా పాజిటివ్ నిర్థారణ అయింది. తనలో స్వల్ప అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపించడంతో పరీక్షలు చేయించుకున్నానని, ఈ పరీక్షల్లో తనకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందని ఆయన ట్విటర్ ద్వారా తెలిపారు. అయితే తన ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని, ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో తాను హోంక్వారంటైన్ లో ఉండి చికిత్స తీసుకుంటున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. ఇటీవలి కాలంలో తనతో సన్నిహితంగా మెలిగినవారు, తనతో కాంటాక్టులో ఉన్నవారు విధిగా కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని, పాజిటివ్ తేలితే విధిగా చికిత్స చేయించుకోవాలని ఆయన కోరారు. రాష్ట్ర ప్రజలు కరోనా పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రభుత్వం విధించిన కరోనా నిబంధనలను విధిగా పాటించాలని ఆయన సూచించారు.

Uttarakhand CM Tirath Singh Rawat tweets that he has tested positive for #COVID19. pic.twitter.com/sAuP4anELx

— ANI (@ANI) March 22, 2021