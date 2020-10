హైదరాబాద్: కరోనా వ్యాక్సిన్ పై సిసిఎంబి సంచలన ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఏడాది తర్వాతే కరోనా వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి రావొచ్చని పేర్కొంది. కరోనా కేసులు మాత్రమే తగ్గాయి, దాని తీవ్రత తగ్గలేదని సిసిఎంబి సిఈవొ చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరు మాస్కులు ధరించాల్సిందేనని, అజాగ్రత్తగా ఉంటే మళ్లీ లాక్ డౌన్ విధించాల్సి రావొచ్చని హెచ్చిరించారు. చాలా దేశాల్లో వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్ దశలోనే ఉన్నాయని, అవన్నీ పూర్తయ్యి అందుబాటులోకి రావడానికి కనీసం ఏడాది పడుతుందని స్పష్టం చేశారు.

Corona Vaccine May comes to next Year Says CCMB